Erste Saisonniederlage

An einem der sonnigsten Sonntage des Jahres, empfing die TSG die 11 aus dem Nachbardorf Grünewalde.

Durch den Spielausfall von Meuro und Hörlitz war das Ziel klar: Tabellenführer werden.

Es begann vielversprechend. Nach 4 Minuten konnte Eric Heinze seine Formkurve der letzten Wochen bestätigen.

Nach einer schönen Kombination über Lange/Jurischka, legte dieser quer und fand Eric in der Mitte vor dem Tor.

Er musste nur noch einschieben. 1:0

Nur Minuten später war es C. Kuhn der im Strafraum seinen Gegenspieler zum Tanz bat und per Foul gestoppt wurde.

Lange nahm sich wie gewohnt die Pille und trat zum Strafstoß an.

Was auch immer in seinem Frühstück war, selbst Sergio Ramos wäre stolz auf diesen Elfmeter gewesen.

Danke an dieser Stelle an die Feuerwehr, die das Fangnetz am Freitagabend montierte hinter dem Tor.

Ohne dieses, hätte der Torwart von GW auf die Suche nach dem Ball gehen müssen.

Damit waren die guten Spielminuten der TSG besiegelt und es folgte ein Bruch im Spiel.

Wenig korrekte Zuordnung, keine Zweikampfhärte und auch teilweise kein erkennbarer Wille.

So konnte Grünewalde von Fehlern und Nachlässigkeiten der TSG profitieren.

In der 14. Minute kam der Ausgleich durch Gröbe und nur 14 Minuten später sogar die Führung durch Niejaki.

Damit ging es dann in die Halbzeit.