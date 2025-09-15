Erste Saison Niederlage gegen ein starkes Volketswil

Nach einem gelungenen Saisonstart war man gewillt, weiterhin auf der Erfolgswelle zu reiten und im Spitzenspiel gegen den punktgleichen Gegner aus Volketswil zu reüssieren.

Zu Beginn waren die Herrliberger sichtlich überrascht vom Tempo der Gäste. In den ersten 15 Minuten galt die Devise daher eher, unbeschadet zu überstehen, als selbst etwas zu kreieren. Man hätte sich in dieser Phase kaum beschweren können, wenn die Gäste bereits in Führung gegangen wären. Mit zunehmender Spieldauer bissen sich die Herrliberger jedoch in die Partie und gewöhnten sich an das Tempo. Erste Fehler im Spielaufbau der Volketswiler eröffneten vielversprechende Kontermöglichkeiten. Diese wurden allerdings zu harmlos ausgespielt, sodass es bis zur Pause beim 0:0 blieb: Herrliberg neutralisierte die Angriffe der Gäste, agierte jedoch selbst zu unentschlossen und wenig konsequent im letzten Drittel.

Der Start in die zweite Halbzeit misslang völlig – nach 53 Minuten stand es bereits 0:2, womit die solide Defensivarbeit der ersten Hälfte praktisch zunichtegemacht war. Doch der Rückstand wirkte wie ein Weckruf: Plötzlich gelang es den Herrlibergern, Druck auf den Gegner auszuüben. Nach einem Einwurf der Volketswiler eroberte Pedro Sanchez den Ball, spielte ihn weiter auf den Flügel zu Jonas Kalambokis. Levin Stucki startete im Sturm den Tiefenlauf, genau dorthin kam auch die Hereingabe. Im Strafraum narrte der flinke Angreifer noch einen Verteidiger und legte auf den nachgerückten James Schmid ab, der den Ball sehenswert in die entfernte obere Ecke schlenzte – nur noch 1:2, alles wieder offen.

Doch den Schlusspunkt setzten die Gäste: Nach einem groben Fehler im Aufbau nutzten sie den Konter eiskalt aus und trafen zum 1:3-Endstand.