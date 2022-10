Erste Saison-Niederlage!

Fichte im ersten Spielabschnitt das klar bessere Team mit vielen Torchancen (die nicht genutzt worden!!!). So z.B. in der 35. Minute als Galley nur die Latte traf und der zurück prallende Ball von Kessler aus 5m freistehend drüber geköpft wurde. Es war zum Haare raufen. Zur Pause torlos obwohl Kunersdorf mindestens mit 2 Treffern führen musste.

Am 6. Spieltag der Kreisliga musste Fichtes Zweite die erste Niederlagen einstecken und das vollkommen unnötig getreu dem Motto: „Wenn man seine Chancen nicht nutzt rächt sich so etwas.

Den Anfang des zweiten Spielabschnittes verschlaf dann Fichte vollkommen. Die Gäste wie ausgewechselt aus der Kabine kommend. Fichte in argen Nöten. Doppelchance für die Gäste durch Max bzw. Felix Schneider die eigentlich Schmogrow/Guhrow in Führung bringen mussten. In der 52. Minute dann die Gäste Führung durch Rattei der Fichtes Schlussmann Brettschneider mit einem Schlenzer überwand. Ein schneller Konter in der 62. Minute konnte dann Max Schneider für den Gast zum 0:2 veredeln. Der Spielverlauf war völlig auf den Kopf gestellt. Kunersdorf sichtlich beeindruckt. Es dauerte bis zur 76. Minute ehe Fichte verkürzen konnte durch Grüß nach Vorarbeit von Mummert. Fichte versuchte zwar noch den Ausgleich zu erzielen aber die besseren Chancen hatte der Gast. So z.B. in der 89. Minute wo Fichte Schlussmann Brettschneider stark gegen Rattei parierte.

Am Ende eine Ärgerliche Niederlage die man eigentlich im ersten Durchgang vergeigte als man beste Tormöglichkeiten nicht nutzte.