Erste Runden im Kreispokal Aachen ausgelost – Knaller in Runde 2?

Bevor die Hauptrunde des Aachener Kreispokals richtig Fahrt aufnimmt, müssen vier Teams in den Play-Offs zur Begradigung des Teilnehmerfeldes ran. C-Ligist Fortuna Beggendorf fordert dabei den B-Ligisten Borussia Brand heraus. Im zweiten Duell stehen sich mit Grün-Weiß Lichtenbusch (Kreisliga B) und dem FV Vaalserquartier (Kreisliga A) gegenüber, wobei der Sieger in der ersten Runde auf den SV Rott trifft.
Titelverteidiger Rasensport Brand startet die Mission Titelverteidigung mit einem anspruchsvollen Auswärtsspiel. Die Mannschaft, die Mitte Juni noch einen 5:1-Finalsieg gegen Eicherscheid feierte, gastiert beim Bezirksliga-Absteiger SG Stolberg.
Der neue Landesligist Germania Eicherscheid um Trainer Sandro Bergs reist als klarer Favorit zum B-Ligisten Eintracht Kornelimünster. Sollten sich die Eicherscheider dort durchsetzen und auch Raspo Brand seine Aufgabe in Stolberg lösen, kommt es bereits in der zweiten Runde zum absoluten Pokal-Knaller: Die Neuauflage des Vorjahresfinals stünde an und würde einen der beiden Top-Favoriten vorzeitig eliminieren.
Ein echtes Highlight der ersten Hauptrunde steigt im direkten Duell zweier Bezirksliga-Konkurrenten. Mit Falke Bergrath und Concordia Oidtweiler treffen zwei etablierte Teams im direkten Vergleich aufeinander, bei denen es keinen klaren Favoriten gibt. Da sich beide Mannschaften bestens aus dem Ligaalltag kennen, ist für ein hochspannendes und intensives Match gesorgt, das schon in der ersten Runde echten Finalcharakter besitzt.
Play-Offs
Grün-Weiß Lichtenbusch - FV Vaalserquartier
Fortuna Beggendorf - Borussia Brand
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1. Runde
DJK Arminia Eilendorf - VfR Venwegen
FSV Columbia Donnerberg - SV Alemannia Mariadorf
VfL Eintracht Warden - FC Inde Hahn
VfL 05 Aachen - SV St. Jöris
TV Konzen - FC Eschweiler 2020
JSC Blau-Weiss Aachen - SC Sparta Bardenberg
Emir Sultan Spor Merkstein - JSV Baesweiler
FC Adler Büsbach - FC Rhenania Eschweiler
BSC Schevenhütte - Grenzwacht Pannesheide
SV Blau-Weiß Alsdorf - Schwarz-Rot Aachen
Grün-Weiß Broicher Siedlung - Rhenania Richterich
SC Setterich - VfR Würselen
VfB 08 Aachen - VfR Linden-Neusen
VfJ Laurensberg - SC Berger Preuß
Sieger Lichtenbusch/FV Vaalserquartier - SV Rott
SG Monschauer Land - SV Breinig
Glück-Auf Ofden - FC Roetgen
SV Union Ritzerfeld - DJK FV Haaren
Sportvereinigung Straß - FC Stolberg
SuS Herzogenrath - DJK Westwacht Aachen
SV Nordeifel - Burtscheider TV
Medimeister Aachen - Munzurspor SV
FC Germania Freund - TuS Lammersdorf
Sportfreunde Hehlrath - Sportfreunde Hörn
Sieger Beggendorf/Borussia Brand - FC Teutonia Weiden
SG Stolberg - DJK Rasensport Brand
FC Eintracht Kornelimünster - Germania Eicherscheid
Rhenania Würselen/Euchen - Kohlscheider BC
FSG Merkstein - Eintracht Verlautenheide
VfR Forst - SV Eilendorf
FC Walheim 2018 - SC Kellersberg
Falke Bergrath - FC Concordia Oidtweiler