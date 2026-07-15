Erste Runden im Kreispokal Aachen ausgelost – Knaller in Runde 2? Bezirksliga-Duell bei Falke Bergrath von red · Heute, 08:39 Uhr · 0 Leser

Um dieses "Ding" gehts: Die erste Runde im Aachener Kreispokal wurde ausgelost. – Foto: Elmar Cüpper

Bevor die Hauptrunde des Aachener Kreispokals richtig Fahrt aufnimmt, müssen vier Teams in den Play-Offs zur Begradigung des Teilnehmerfeldes ran. C-Ligist Fortuna Beggendorf fordert dabei den B-Ligisten Borussia Brand heraus. Im zweiten Duell stehen sich mit Grün-Weiß Lichtenbusch (Kreisliga B) und dem FV Vaalserquartier (Kreisliga A) gegenüber, wobei der Sieger in der ersten Runde auf den SV Rott trifft.

Vorjahresfinale in Runde 2? Titelverteidiger Rasensport Brand startet die Mission Titelverteidigung mit einem anspruchsvollen Auswärtsspiel. Die Mannschaft, die Mitte Juni noch einen 5:1-Finalsieg gegen Eicherscheid feierte, gastiert beim Bezirksliga-Absteiger SG Stolberg. Der neue Landesligist Germania Eicherscheid um Trainer Sandro Bergs reist als klarer Favorit zum B-Ligisten Eintracht Kornelimünster. Sollten sich die Eicherscheider dort durchsetzen und auch Raspo Brand seine Aufgabe in Stolberg lösen, kommt es bereits in der zweiten Runde zum absoluten Pokal-Knaller: Die Neuauflage des Vorjahresfinals stünde an und würde einen der beiden Top-Favoriten vorzeitig eliminieren.

Bezirksliga-Duell bei Falke Bergrath Ein echtes Highlight der ersten Hauptrunde steigt im direkten Duell zweier Bezirksliga-Konkurrenten. Mit Falke Bergrath und Concordia Oidtweiler treffen zwei etablierte Teams im direkten Vergleich aufeinander, bei denen es keinen klaren Favoriten gibt. Da sich beide Mannschaften bestens aus dem Ligaalltag kennen, ist für ein hochspannendes und intensives Match gesorgt, das schon in der ersten Runde echten Finalcharakter besitzt. Die Partien der ersten Runde Play-Offs

Grün-Weiß Lichtenbusch - FV Vaalserquartier

Fortuna Beggendorf - Borussia Brand