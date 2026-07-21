Erste Runde Kreispokal Euskirchen ausgelost

Spannung vor der Ziehung. Am heutigen Dienstag richtet sich der Blick nach Nöthen. Im dortigen Vereinsheim wird die 1. Runde des Bitburger-Kreispokals für die neue Saison 2026/27 ermittelt. Während 46 Mannschaften auf attraktive Paarungen oder ein glückliches Freilos hoffen, steht bereits fest, dass der Titel nicht verteidigt werden kann. FuPa begleitet das Event im Live-Ticker.
Das wars. Die erste Runde steht fest und wir verabschieden uns aus Nöthen.
Vielen Dank fürs Mitlesen.
Spiel 32: SSV Golbach - SG Dahlem-Schmidtheim
Spiel 31: SC Enzen-Dürscheven - BC Bliesheim
Spiel 30: SC Wißkirchen - SC Roitzheim
Spiel 29: SV Concordia Weyer - SV Sötenich
Spiel 28: SG Erfthöhen 98 - SpVg. Nöthem-Pesch-Harzheim
Spiel 27: SG Keldenich/Scheven - TuS Vernich
Spiel 26: SSC Satzvey - SG Flamersheim/Kirchheim
Spiel 25: RSV Arloff-Kirspenich - SC Germania Erftstadt-Lechenich
Spiel 24: SV Nierfeld - TuS Mechernich
Spiel 23: SV Frauenberg - JSG Erft 01 Euskirchen
Spiel 22: TuS Dom-Esch - SG25
Spiel 21: SV Houverath/Mutscheid - SSV Weilerswist
Spiel 20: TSV Schönau - SG Bürvenich/Schwerfen/Sinzenich
Spiel 19: Kaller SC - Sportfreunde WüBü
Jetzt die 14 Spiele
Spiel 18: DHO - Freilos
Spiel 17: Niederelvenich - Freilos
Spiel 16: Rotbachtal/Strempt - Freilos
Spiel 15: Metternich - Freilos
Spiel 14: Firmenich - Freilos
Spiel 13: Kommern - Freilos
Spiel 12: Schöneseiffen - Freilos
Spiel 11: SF69 - Freilos
Spiel10: Inter Euskirchen - Freilos
Spiel 9: VfB Blessem - Freilos
Spiel 8: FC DoRi - Freilos
Spiel 7: Lommersum - Freilos
Spiel 6: ETSC - Freilos
Spiel 5: SG Oleftal - Freilos
Spiel 4: Rhenania Bessenich - Freilos
Spiel 3: SG Billig/Veytal - Freilos
Spiel 2: SG Hellenthal - Freilos
Spiel 1: TuS Dreiborn - Freilos
Los gehts....
19:02 Uhr: Ülpenich wird nicht im Lostopf sein. TG Euskirchen hat nicht gemeldet.
19.00 Uhr: Der Spielausschussvorsitzende Peter Dierichsweiler begrüßt die Anwesenden.
18.54 Uhr: In wenigen Minuten geht es los.
18.47 Uhr: Als Losfee wird gleich der langjährige Kreismitarbeiter Heinz van Wersch fungieren.
18.45 Uhr: Nöthen ist zum ersten Mal Ausrichter des Finalspiels, welches für den 20.06.2027 angesetzt sein wird.
18.40 Uhr: Jetzt aber zum Pokal. Es gibt heute 18 Freilose. Somit werden 14 Paarungen heute gezogen.
18.37 Uhr: Bei den C-Ligen deutet es auf zwei Staffeln hin. Letzte Unklarheiten sollen am Wochenende ausgeräumt werden.
18.34 Uhr: Klar ist wohl, dass auch beide B-Ligen mit nur 13 Mannschaften starten werden. Neben dem SC Wißkirchen wird auch die SG Ülpenich-Ülpenich-Nemmenich keine Mannschaft in der B-Liga stellen.
18.31 Uhr: Die mit Vorfreude erwartete Staffeleinteilung für die Herrenkreisstaffeln dauert noch über das Wochenende hinaus an.
18.30 Uhr: Jetzt live - Die Auslosung. Hallo aus Nöthen.
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Insgesamt 46 Mannschaften werfen in diesem Jahr ihren Namen in den Lostopf, um den Pokalwettbewerb auf Kreisebene aufzunehmen. Da sich der Kreis für einen 64er-Schlüssel vorgegeben hat, werden viele Mannschaften bei der Ziehung ein Freilos erhalten und überspringen die Auftaktrunde somit kampflos.
Beim Blick auf das Teilnehmerfeld wird schnell klar, dass der amtierende Champion in dieser Saison definitiv entthront wird. Der TuS Chlodwig Zülpich hatte am 13. Juni das vergangene Finale gegen den Bezirksligisten SV Rhenania Bessenich mit 3:2 für sich entschieden.
Da die Mannschaft im Sommer jedoch den Aufstieg in die Mittelrheinliga perfekt gemacht hat, ist sie als aktueller Verbandsligist automatisch für den Mittelrheinpokal der Saison 2027/28 gesetzt. Der Kreispokal Euskirchen wird in der kommenden Spielzeit also einen neuen Sieger küren.
Der Kreisspielausschuss hat die zeitlichen Eckpfeiler für den Wettbewerb bereits fixiert. Die erste Hauptrunde ist offiziell für Sonntag, den 23. August 2026, terminiert. Für Vereine, die an diesem Wochenende bereits in der ersten Runde des Mittelrheinpokals gefordert sind und somit eine Terminkollision haben, greift eine Ausweichregelung: Diese Teams tragen ihre Kreispokalpartie in der Folgewoche am Mittwochabend, den 26. August 2026, aus.
Bis zur endgültigen Entscheidung ist es für die verbleibenden Teams dann ein weiter Weg durch die Jahreszeiten. Das große Finale wird schließlich am 20. Juni 2027 ausgetragen. Spielort des Endspiels ist der Rasenplatz in Nöthen – dort, wo am Dienstag mit den ersten Losen auch der Startschuss für die neue Pokalsaison fällt.
SC Germania Erftstadt-Lechenich
SV Rhenania Bessenich
JSG Erft 01 Euskirchen
SC 1925 Wißkirchen
SSV Eintracht Lommersum
TuS Mechernich
SV Sötenich
TuS Vernich
SV Schwarz-Weiß Nierfeld
SG Flamersheim / Kirchheim
SV Frauenberg
SSV Golbach
TSV Schönau
SV Schöneseiffen
SG Dahlem-Schmidtheim
SSV Weilerswist
Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim
SG Hellenthal
FC DoRi
SpVg. Nöthen-Pesch-Harzheim
SG Houverath/Mutscheid
DJK Dreiborn
SG Rotbachtal/Strempt
SSC Firmenich
SG Sportfreunde 69 Marmagen-Nettersheim
SG25
SG Keldenich/Scheven
Bliesheimer BC
VfB Blessem
SG Billig/Veytal
Sportfreunde Wüschheim-Büllesheim
SG Bürvenich/Schwerfen/Sinzenich
TuS Dom-Esch
SV Metternich
Sportclub Roitzheim
Inter Euskirchen
TSC Euskirchen
VfL Niederelvenich Mülheim-Wichterich
Enzen-Dürscheven
VfL Kommern
SG Oleftal
Sportverein Concordia Weyer
SG Erfthöhen
Kaller Sport Club
RSV Arloff-Kirspenich
SSC Satzvey