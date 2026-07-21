Erste Runde Kreispokal Euskirchen ausgelost

Gesucht wird der Nachfolger von Titelverteidiger TuS Chlodwig Zülpich. – Foto: TuS Chlodwig Zülpich

Spannung vor der Ziehung. Am heutigen Dienstag richtet sich der Blick nach Nöthen. Im dortigen Vereinsheim wird die 1. Runde des Bitburger-Kreispokals für die neue Saison 2026/27 ermittelt. Während 46 Mannschaften auf attraktive Paarungen oder ein glückliches Freilos hoffen, steht bereits fest, dass der Titel nicht verteidigt werden kann. FuPa begleitet das Event im Live-Ticker.

Das wars. Die erste Runde steht fest und wir verabschieden uns aus Nöthen. Vielen Dank fürs Mitlesen.

Spiel 29: SV Concordia Weyer - SV Sötenich

Spiel 28: SG Erfthöhen 98 - SpVg. Nöthem-Pesch-Harzheim

Spiel 27: SG Keldenich/Scheven - TuS Vernich

Spiel 26: SSC Satzvey - SG Flamersheim/Kirchheim

Spiel 25: RSV Arloff-Kirspenich - SC Germania Erftstadt-Lechenich

Spiel 24: SV Nierfeld - TuS Mechernich

Spiel 23: SV Frauenberg - JSG Erft 01 Euskirchen

Spiel 22: TuS Dom-Esch - SG25

Spiel 21: SV Houverath/Mutscheid - SSV Weilerswist

Spiel 20: TSV Schönau - SG Bürvenich/Schwerfen/Sinzenich

Spiel 19: Kaller SC - Sportfreunde WüBü

Jetzt die 14 Spiele

Spiel 18: DHO - Freilos

Spiel 17: Niederelvenich - Freilos

Spiel 16: Rotbachtal/Strempt - Freilos

Spiel 15: Metternich - Freilos

Spiel 14: Firmenich - Freilos

Spiel 13: Kommern - Freilos

Spiel 12: Schöneseiffen - Freilos

Spiel 11: SF69 - Freilos

Spiel10: Inter Euskirchen - Freilos

Spiel 9: VfB Blessem - Freilos

Spiel 8: FC DoRi - Freilos

Spiel 7: Lommersum - Freilos

Spiel 6: ETSC - Freilos

Spiel 5: SG Oleftal - Freilos

Spiel 4: Rhenania Bessenich - Freilos

Spiel 3: SG Billig/Veytal - Freilos

Spiel 2: SG Hellenthal - Freilos

Spiel 1: TuS Dreiborn - Freilos

Los gehts....

19:02 Uhr: Ülpenich wird nicht im Lostopf sein. TG Euskirchen hat nicht gemeldet.

19.00 Uhr: Der Spielausschussvorsitzende Peter Dierichsweiler begrüßt die Anwesenden.

18.54 Uhr: In wenigen Minuten geht es los.

18.47 Uhr: Als Losfee wird gleich der langjährige Kreismitarbeiter Heinz van Wersch fungieren.

18.45 Uhr: Nöthen ist zum ersten Mal Ausrichter des Finalspiels, welches für den 20.06.2027 angesetzt sein wird.

18.40 Uhr: Jetzt aber zum Pokal. Es gibt heute 18 Freilose. Somit werden 14 Paarungen heute gezogen.

18.37 Uhr: Bei den C-Ligen deutet es auf zwei Staffeln hin. Letzte Unklarheiten sollen am Wochenende ausgeräumt werden.

18.34 Uhr: Klar ist wohl, dass auch beide B-Ligen mit nur 13 Mannschaften starten werden. Neben dem SC Wißkirchen wird auch die SG Ülpenich-Ülpenich-Nemmenich keine Mannschaft in der B-Liga stellen.

18.31 Uhr: Die mit Vorfreude erwartete Staffeleinteilung für die Herrenkreisstaffeln dauert noch über das Wochenende hinaus an.

18.30 Uhr: Jetzt live - Die Auslosung. Hallo aus Nöthen.

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Insgesamt 46 Mannschaften werfen in diesem Jahr ihren Namen in den Lostopf, um den Pokalwettbewerb auf Kreisebene aufzunehmen. Da sich der Kreis für einen 64er-Schlüssel vorgegeben hat, werden viele Mannschaften bei der Ziehung ein Freilos erhalten und überspringen die Auftaktrunde somit kampflos.

Titelverteidiger Zülpich fehlt aus gutem Grund

Beim Blick auf das Teilnehmerfeld wird schnell klar, dass der amtierende Champion in dieser Saison definitiv entthront wird. Der TuS Chlodwig Zülpich hatte am 13. Juni das vergangene Finale gegen den Bezirksligisten SV Rhenania Bessenich mit 3:2 für sich entschieden.

Da die Mannschaft im Sommer jedoch den Aufstieg in die Mittelrheinliga perfekt gemacht hat, ist sie als aktueller Verbandsligist automatisch für den Mittelrheinpokal der Saison 2027/28 gesetzt. Der Kreispokal Euskirchen wird in der kommenden Spielzeit also einen neuen Sieger küren.

Die Termine auf dem Weg nach Nöthen

Der Kreisspielausschuss hat die zeitlichen Eckpfeiler für den Wettbewerb bereits fixiert. Die erste Hauptrunde ist offiziell für Sonntag, den 23. August 2026, terminiert. Für Vereine, die an diesem Wochenende bereits in der ersten Runde des Mittelrheinpokals gefordert sind und somit eine Terminkollision haben, greift eine Ausweichregelung: Diese Teams tragen ihre Kreispokalpartie in der Folgewoche am Mittwochabend, den 26. August 2026, aus.

Bis zur endgültigen Entscheidung ist es für die verbleibenden Teams dann ein weiter Weg durch die Jahreszeiten. Das große Finale wird schließlich am 20. Juni 2027 ausgetragen. Spielort des Endspiels ist der Rasenplatz in Nöthen – dort, wo am Dienstag mit den ersten Losen auch der Startschuss für die neue Pokalsaison fällt.

Teilnehmende Mannschaften

SC Germania Erftstadt-Lechenich

SV Rhenania Bessenich

JSG Erft 01 Euskirchen

SC 1925 Wißkirchen

SSV Eintracht Lommersum

TuS Mechernich

SV Sötenich

TuS Vernich

SV Schwarz-Weiß Nierfeld

SG Flamersheim / Kirchheim

SV Frauenberg

SSV Golbach

TSV Schönau

SV Schöneseiffen

SG Dahlem-Schmidtheim

SSV Weilerswist

Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim

SG Hellenthal

FC DoRi

SpVg. Nöthen-Pesch-Harzheim

SG Houverath/Mutscheid

DJK Dreiborn

SG Rotbachtal/Strempt

SSC Firmenich

SG Sportfreunde 69 Marmagen-Nettersheim

SG25

SG Keldenich/Scheven

Bliesheimer BC

VfB Blessem

SG Billig/Veytal

Sportfreunde Wüschheim-Büllesheim

SG Bürvenich/Schwerfen/Sinzenich

TuS Dom-Esch

SV Metternich

Sportclub Roitzheim

Inter Euskirchen

TSC Euskirchen

VfL Niederelvenich Mülheim-Wichterich

Enzen-Dürscheven

VfL Kommern

SG Oleftal

Sportverein Concordia Weyer

SG Erfthöhen

Kaller Sport Club

RSV Arloff-Kirspenich

SSC Satzvey