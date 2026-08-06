Erste Runde im Sparkassen-Pokal abgeschlossen

Kuriser Spielverlauf: Eimersdorf führte im Pokalspiel zu Hause gegen Gerlfangen-Fürweiler bis zur 64. Minute mit 3:0, um dann doch noch mit 3:4 zu verlieren. – Foto: Oliver Altmaier

Wir werden die vier Kreise chronologisch abarbeiten und beginnen mit dem Südsaar-Bereich. Hier fand die angesprochene erste Runde bereits Ende Juli statt und der zweite Durchgang startet schon am 11. bis 13. August. Zwei Landesligisten mussten schon in Runde Eins die Segel streichen: Ludweiler verlor das Elfmeterschießen in Altenkessel und Bliesransbach ereilte das gleiche Schicksal zu Hause gegen Emmersweiler. Die weiteren Runden werden jeweils neu ausgelost, es gibt im Süden also nicht die Regelung, dass die 16 Paarungen in einen Turnierbaum gelost werden und alle weiteren Spiele und Runden damit schon feststehen.

Nordsaar:

Im Norden hat es in der 1. Runde nur einen einzigen Landesligisten erwischt. In der 93. Minute kassierte der SV Wustweiler beim Bezirksliga-Aufsteiger Victoria St. Wendel den entscheidenden Treffer zum 2:3 und damit das Pokal-Aus. Die zweite Runde mit dann 32 Teams wird am Samstag in Wolfersweiler ausgelost. In der Halbzeit der Landesliga-Begegnung zwischen der SG Nohfelden-Wolfersweiler und der SG Oberes Bliestal lost Holger Keller die 16 Paarungen aus, bei denen der klassentiefere jeweils Heimrecht hat. Unmittelbar danach stehen dann auch die acht Paarungen in Runde Drei fest. Nach dieser Auslosung wird dann noch das letzte Spiel aus Runde 1 angepfiffen. Der SV Ottweiler empfängt am Dienstagabend den SV Baltersweiler.

1. Runde Nordsaar







Westsaar:

Nachdem Eintracht Merzig im Vorfeld zurückgezogen hat und die SF Thailen kampflos in Runde Zwei landete, musssten am ersten Spieltag der Pokalrunde nur zwei Landesligisten ins Graß beißen. Der FC Noswendel Wadern kassierte gegen den Aufsteiger SSV Saarlouis durch zwei späte Tore auf eigenem Platz eine deftige 2:5-Klatsche und ein weiterer Landesliga-Aufsteiger, der SSV Überherrn, kam in Schmelz mit 3:7 gewaltig unter die Räder. Die nächste Runde wird dann am Sonntag in der Halbzeit der Kreisliga West-Begegnung zwischen Rehlingen-Fremersdorf II und Körprich-Bilsdorf II gegen 14 Uhr im Rehlinger Clubheim ausgelost.

1. Runde Westsaar







Ostsaar:

Hier gab es zum Pokalstart nur ein Miniprogramm. Und die insgesamt sieben Spiele wurden dann auch noch um eins reduziert, weil Hangard seine Mannschaft zurückzog und damit Bierbach in die zweite Runde schickte. Landesligist Hassel verabschiedete sich schon am Dienstag gegen Walsheim aus dem Wettbewerb und in Ludwigsthal gab es nach der ersten Hälfte der Verlängerung das Elfmeterschießen. Eine Tatsache die so auch als einmalig in die Pokalgeschichte eingehen wird. Übrigens hatte es nach 90 Minuten 1:1 und nach 105 Minuten 2:2 gestanden. Also dürfte eigentlich niemand etwas gegen das verspätete Elfmeterschießen einzuwenden haben, auch weil der Schiedsrichter seinen Fehler einsah und schnell korrigierte. Desweiteren steht nur im Ostsaarkreis jetzt schon fest, wie die Paarungen in den weiteren Runden lauten werden, weil man nur hier den festgelegten Turnierbaum anwendet.

2. Runde Ostsaar