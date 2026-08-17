 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Erste Runde im Bremer Fußballpokal komplett

Von Kantersiegen bis Elfmeterkrimis: Alle Ergebnisse des Auftaktwochenendes im Überblick

von Sören Mundt · Heute, 12:08 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sebastian Garcewski

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Landespokal Bremen
Bremer SV
SFL Bremerh.
Geesterm. TV
BSC Grünhöfe

Die erste Runde des Bremer Fußballpokals ist Geschichte – und hat einiges an Spannung geboten. Während sich einige Favoriten mit deutlichen Kantersiegen durchsetzten, darunter der SV Grohn beim 21:0 gegen SV Türkspor Bremen und der ESC Geestemünde beim 15:0 bei Eintracht Aumund, mussten andere Duelle erst im Elfmeterschießen entschieden werden. Ein Überblick über alle Partien und Ergebnisse:

Fr., 14.08.2026, 19:45 Uhr
Bremen United
Bremen UnitedUnited
1. FC Burg
1. FC BurgFC Burg
1
3
Abpfiff

Sa., 15.08.2026, 13:00 Uhr
FC Riensberg
FC RiensbergFC Riensberg
Leher Turnerschaft
Leher TurnerschaftLeher TS
3
n.E.
5
Abpfiff

Sa., 15.08.2026, 13:00 Uhr
FC Roland Bremen
FC Roland BremenFC Roland
FC Union 60 Bremen
FC Union 60 BremenFC Union 60 Bremen
0
10
Abpfiff

Sa., 15.08.2026, 13:00 Uhr
SG Marßel
SG MarßelMarßel
SC Borgfeld
SC BorgfeldSC Borgfeld
0
18
Abpfiff

Sa., 15.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Imsum
TSV ImsumImsum
FC Sparta Bremerhaven
FC Sparta BremerhavenFC Sparta
2
5
Abpfiff

Sa., 15.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Lesum-Burgdamm
TSV Lesum-BurgdammTSV Lesum
Tura Bremen
Tura BremenTura Bremen
2
n.E.
4
Abpfiff

Sa., 15.08.2026, 17:00 Uhr
SV MFandena
SV MFandenaMFandena
TuSpo Surheide
TuSpo SurheideSurheide
0
3
Abpfiff

Sa., 15.08.2026, 18:00 Uhr
Geestemünder TV
Geestemünder TVGeesterm. TV
TS Woltmershausen
TS WoltmershausenWoltmershau.
0
10
Abpfiff

Gestern, 11:00 Uhr
All Stars FC
All Stars FCAll Stars FC
SG Findorff
SG FindorffFindorff
5
n.E.
8
Abpfiff

Gestern, 12:00 Uhr
SG Bremen-Ost
SG Bremen-OstSG BremenOst
KSV Vatan Sport
KSV Vatan SportVatan Sport
0
12
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SVGO Bremen
SVGO BremenSVGO Bremen
SC Vahr Blockdiek
SC Vahr BlockdiekSC Vahr
1
2
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
DJK Germania Blumenthal
DJK Germania BlumenthalDJK Blumenth
TuS Schwachhausen
TuS SchwachhausenSchw'hausen
2
6
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
AFC Bremen
AFC BremenAFC Bremen
TSV Hasenbüren
TSV HasenbürenHasenbüren
1
0
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
TSV Farge Rekum
TSV Farge RekumTSV Farge
Habenhauser FV
Habenhauser FVHabenhausen
1
4
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
BSC Hastedt
BSC HastedtHastedt
SG Aumund-Vegesack
SG Aumund-VegesackSG Aumund-V.
0
3
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
OT Bremen
OT BremenOT Bremen
FC Oberneuland
FC OberneulandOberneuland
Abgesagt

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Melchiorshausen
TSV MelchiorshausenMelchiorshau
TuS Komet Arsten
TuS Komet ArstenKomet Arsten
-
-
§ Urteil

Gestern, 15:00 Uhr
CF Victoria Bremen
CF Victoria BremenVictoria Bre
TSV Grolland
TSV GrollandGrolland
3
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
BSC Grünhöfe
BSC GrünhöfeBSC Grünhöfe
TSV Wulsdorf
TSV WulsdorfWulsdorf
5
n.E.
4
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Eintracht Aumund
SV Eintracht AumundEint. Aumund
ESC Geestemünde
ESC GeestemündeGeestemünde
0
15
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Lemwerder
SV LemwerderSV Lemwerder
FC Huchting
FC HuchtingHuchting
1
3
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SFL Bremerhaven
SFL BremerhavenSFL Bremerh.
ATSV Sebaldsbrück
ATSV SebaldsbrückSebaldsbrück
3
n.E.
4
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
SV Türkspor Bremen
SV Türkspor BremenSV Türkspor
SV Grohn
SV GrohnGrohn
0
21
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
AGSV Bremen
AGSV BremenAGSV Bremen
VfL 07 Bremen
VfL 07 BremenVfL Bremen
1
8
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
TV Bremen Walle 1875
TV Bremen Walle 1875Bremen Walle
ATS Buntentor
ATS BuntentorBuntentor
2
1
Abpfiff