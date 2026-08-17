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Erste Runde im Bremer Fußballpokal komplett
Von Kantersiegen bis Elfmeterkrimis: Alle Ergebnisse des Auftaktwochenendes im Überblick
Die erste Runde des Bremer Fußballpokals ist Geschichte – und hat einiges an Spannung geboten. Während sich einige Favoriten mit deutlichen Kantersiegen durchsetzten, darunter der SV Grohn beim 21:0 gegen SV Türkspor Bremen und der ESC Geestemünde beim 15:0 bei Eintracht Aumund, mussten andere Duelle erst im Elfmeterschießen entschieden werden. Ein Überblick über alle Partien und Ergebnisse: