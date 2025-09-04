Erste Punkte in Wehen

Die NLZ-Runde im U17-Bereich nimmt nun richtig Fahrt auf. Am zweiten Spieltag treffen im Taunussteiner Stadtteil Wehen mit dem SV Wehen Wiesbaden und dem 1. FC Saarbrücken zwei Verlierer des ersten Spieltags aufeinander. Einer von beiden wird also auf jeden Fall den ersten Punkt holen. Doch FCS-Trainer Sven Borgard will mehr.

Die U17 des 1. FC Saarbrücken bestreitet am Samstag ihr erstes Auswärtsspiel der noch jungen Nachwuchsliga-Runde. Die Fahrt geht in den Taunussteiner Stadtteil Wehen, wo auf dem dortigen Rasenplatz "Auf dem Halberg" der SV Wehen Wiesbaden um 14 Uhr als Gegner wartet. "Wir haben bei der 0:3-Niederlage gegen den FSV Mainz 05 schon gute Phasen gehabt, aber kein Tor erzielt. Wenn wir gewinnen wollen, müssen wir nun erstmals treffen. Wir wissen aber auch, was uns dort erwartet und dass sie trotz der 2:4-Niederlage in Kaiserslautern dennoch gute und schnelle Stürmer haben. Da müssen wir Paroli bieten und selbst Aktionen nach vorne kreieren. Allerdings fehlen bei uns auch mit Janis Hey, Emil Wagner und Frederic Pfister weiterhin drei Spieler aus", sagte Trainer Sven Borgard am Donnerstag. Nach dem ersten Spieltag liegen die Gastgeber als Sechster nur einen Platz vor den Gästen. Da wird es aber nach der Begegnung wahrscheinlich eine drastische Änderung ergeben.