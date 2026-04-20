Erste Punkte im Jahr 2026 gesichert

– Foto: TSV Immenhausen

Im 3. Saisonspiel nach dem Jahreswechsel traft die TSV Immenhausen II im ersten Auswärtsspiel des Jahres 2026 auf den TSV Schöneberg, der mit drei Siegen in Folge und nur drei Punkten Rückstand als direkter Tabellennachbar ins Spiel ging.

Die Partie begann zäh. Die Grün-Weißen waren offensichtlich von der langen Zeit auf dem Kunstrasen verwöhnt und brauchten Zeit, um sich an den Rasenplatz zu gewöhnen.

Immenhausen wurde nun wach und übernahm in der Folge zunehmend die Spielkontrolle, ohne zunächst zwingend vor das Tor zu kommen. Das änderte sich in der 23. Minute: Nach einer gelungenen Seitenverlagerung im Mittelfeld brachte Mert Ongun von rechts eine Flanke in die Mitte. Schöneberg klärte zwar per Kopf, doch der Ball landete direkt vor den Füßen von Niels Krüger, der aus etwa zehn Metern zentral vor dem Tor per Direktabnahme mit dem Außenrist sehenswert ins obere Toreck traf – 1:0 für die Gäste.

Torchancen blieben zunächst auf beiden Seiten Mangelware. Nach rund 15 Minuten verzeichnete Schöneberg die erste nennenswerte Möglichkeit: Ein Flachschuss aus dem Strafraum strich knapp am Pfosten vorbei. Nur eine Minute später wurde es erneut gefährlich, als eine Ecke der Gastgeber flach durch den Fünfmeterraum rutschte und am zweiten Pfosten Ahmet Arduc völlig frei zum Abschluss kam – zum Glück für die Gäste setzte er den Ball aus kurzer Distanz am leeren Tor vorbei.

In der 36. Minute bot sich die nächste gute Chance: Nach einem langen Freistoß aus dem Mittelfeld kam Nico Rottstädt im Strafraum zum Abschluss, verzog jedoch aus der Drehung knapp über das kurze Eck.

In der Nachspielzeit erhöhte Immenhausen dann auf 2:0. Rene Döring wurde nach einem Vorstoß auf der linken Seite im Strafraum gefoult und der über die gesamte Spielzeit souveräne Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Marcel Hausmann verwandelt diesen eiskalt. Mit einer beruhigenden Führung ging es in die Halbzeit – entschieden war die Partie jedoch noch nicht.

Auch die zweite Hälfte begann sehr schleppend. Bis zur 65. Minute passierte in Sachen Torchancen wenig, ehe Schöneberg nach einer kurz ausgeführten Ecke zu einer guten Abschlusschance von der Strafraumgrenze kam. Doch Torhüter Andy Rehrmann reagierte stark und parierte den halbhohen Schuss sicher.

In der 75. Minute fiel schließlich die Vorentscheidung: Nach einer Ecke von Marcel Hausmann auf den kurzen Pfosten lief David Golek ein und nickte den Ball zum 3:0 ins Netz ein.

In der Schlussphase öffnete Schöneberg die Defensive, konnte sich jedoch keine weiteren Abschlüsse erspielen. Immenhausen hatte in Überzahlsituationen noch mehrere gute Vorstöße, ließ aber die letzte Konsequenz im Passspiel und/oder Abschluss vermissen.

Am Ende stand ein verdienter 3:0-Auswärtssieg, der nach zwei Niederlagen zu Jahresbeginn wieder etwas Luft zum Tabellenkeller im Kampf um den Klassenerhalt verschafft.

Aufstellung TSV Immenhausen II:

Andy Rehrmann, Mert Ongun, Ivan Montero Rodriguez (64‘ Tobias Mühlstädt), Colin Schöps (57‘ Tobias Schroeder), David Golek, Nico Rottstädt, Niels Krüger, Maurice Mündelein, Nasim Ghasemi (81‘ Marvin Perndl), Rene Döring (64‘ Adrian Handel), Marcel Hausmann (85‘ Samuel Desel)

Trainer: Pascal Göhl

Tore:

0:1 Niels Krüger (23‘ – Vorlage Mert Ongun)

0:2 Marcel Hausmann (45‘+3 – Foulelfmeter)

0:3 David Golek (75‘ – Vorlage Marcel Hausmann)