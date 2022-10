Erste Punkte für den 1. FC Mönchengladbach Im siebten Saisonspiel hat der 1. FC Mönchengladbach den ersten Sieg der Saison geholt. Gegen Victoria Mennrath gibt es ein 6:2 – weil der 1. FC sich effizient vor dem Tor zeigt.

Die Partie war gerade erst angepfiffen, da stand für den 1. FC Mönchengladbach bereits der erste Spielerwechsel an, da Aleksandar Milenovic angeschlagen vom Feld musste. Für ihn kam U19-Akteur Leo Stegner in die Partie, der nach 16 Minuten gleich die Torlatte traf. Wenig später zeigte sich Adel Hanifa effektiver im Strafraum und erzielte in der 20. Minute aus der Drehung die 1:0-Führung. Ein Distanzschuss von Evgenij Pogorelov brachte den Gästen in der 28. Minute den 1:1-Ausgleich.

Wiederum in der 33. Minute brachte Marcel Lüft den 1. FC wieder in Führung, er schlenzte einen Ball ins lange Eck. Ein Konter kurz vor dem Halbzeitpfiff ließ die Hammann-Elf erneut jubeln, als U19-Akteur Youssouf Dabo in der 44. Minute auf 3:1 erhöhte.

Nach dem Seitenwechsel schienen die Mennrather dem Anschlusstreffer zunächst nahe zu sein, als Simon Littges einen Kopfball an die Latte setze (49.). Als Tomi Alexandrov nach einem Pass in die Spitze auf 4:1 erhöhte (50.) und kurz darauf Florian Torrens in der 55. Minute nach einer Ecke per Kopf auf 5:1 stellte, war die Partie gelaufen. In der 63. Minute erhöhte Alexandrov mit Vollspann in den Winkel sogar auf 6:1. Kurz vor Spielende betrieben die Mennrather noch etwas Ergebniskosmetik, als Jonah Tiskens mit einem Flachschuss aus 16 Metern in der 84. Minute zum 6:2-Endstand traf.