Erste Pleite für Unterhaching - Ansbach mit Aufholjagd gegen Augsburg

8. Spieltag der Regionalliga Bayern: Ansbach zeigte eine beeindruckende Aufholjagd und sicherte sich nach zweimaligem Rückstand gegen Augsburg II einen verdienten Sieg. Aubstadt setzte Unterhaching die erste Saisonniederlage zu, während Wacker in einer souveränen zweiten Halbzeit Aschaffenburg bezwang. Memmingen bewies Kampfgeist und sicherte sich am Ende einen Punkt gegen Buchbach, während der Underdog Hankofen gegen die Bayern-Amateure gewann.
Zur Pause blieb die Partie torlos, obwohl sich über weite Strecken der ersten Halbzeit ein lebhaftes Offensivspiel entwickelte und beide Mannschaften Chancen herausarbeiteten. In den letzten Minuten des ersten Durchgangs wurden die Gelegenheiten der Ansbacher zunehmend zwingender, jedoch gelang es vorerst nicht, den Ball im Tor zu versenken.
Die zweite Halbzeit verlief komplett anders als die erste. Gleich fünfmal landete die Kugel im Netz. Die Ansbacher setzten sich in einem verrückten Spiel durch, nachdem sie zweimal in Rückstand geraten waren (47. Minute 0:1; 67. Minute 1:2). Für Aufsehen sorgte dann die verletzungsbedingte Auswechslung von Schiedsrichter Burghartswieser. Linienrichter Grunert musste einspringen was zu einer längeren Spielunterbrechung führte. Das Spiel wurde schließlich erst nach 114 Minuten abgepfiffen. In der Schlussphase war Ansbach dann die klar bessere Mannschaft. Den Ausgleich erzielte zuvor Weeger in der 51. Minute (1:1), kurz vor dem Ende gelang Manz der erneute Ausgleich in der (90.+12), bevor Nuhanovic in der 90. +21 Minute den Siegtreffer zum 3:2 markierte
Nach 45 Minuten lagen die Gäste knapp in Führung. In einer ansonsten von wenigen Höhepunkten geprägten Partie nutzte Grimm in der 27. Minute eine gute Gelegenheit konsequent und traf aus 16 Metern platziert ins lange Eck. Nach dem Seitenwechsel passierte kaum noch Nennenswertes. Die Vorstädter mussten sich damit erstmals in dieser Saison geschlagen geben.
Die Partie verlief in der ersten Hälfte sehr offen. Beide Teams erarbeiteten sich im Laufe des ersten Durchgangs mehrere Torchancen, nachdem es in den Anfangsminuten noch recht verhalten begonnen hatte. Aschaffenburg konnte dabei zwischenzeitlich mit 0:1 in Führung gehen. Bozan überwand den herausgeeilten Wacker-Keeper Schmöller mit einem Heber ins lange Eck. Bereits im direkten Gegenzug gelang der Bender-Elf durch Bachschmid (29. Minute) der Ausgleich.
Die zweite Halbzeit gehörte dann den Gastgebern. Bachschmiderzielte in der 60. Minute das 2:1 und schnürte damit einen Doppelpack. Ebenfalls als Doppelpacker zeichnete sich Burghausens Agbaje aus, der in der 74. und 80. Minute zwischenzeitlich auf 4:1 stellte. Aschaffenburg gelang durch Makridis in der 83. Minute zwar noch der Treffer zum 4:2, ehe Sanne in der Nachspielzeit zum 5:2 einschoss. Am Ende stand ein verdienter Sieg für die Hausherren, der vor allem auf die starke Leistung in der zweiten Halbzeit zurückzuführen war.
Die Gäste führten bereits früh, nachdem Gashi in der 7. Minute einen Strafstoß souverän verwandelte. Den Gastgebern gelang es zwar, sich Chancen zu erspielen, doch blieben diese ungenutzt, sodass der Pausenrückstand vertretbar war. In einer intensiven zweiten Halbzeit gelang den willensstarken Memmingern am Ende (90. Minute) schließlich der verdiente Ausgleich zum 1:1 Endstand.
