Erste Pleite für Unterhaching - Ansbach mit Aufholjagd gegen Augsburg

Zur Pause blieb die Partie torlos, obwohl sich über weite Strecken der ersten Halbzeit ein lebhaftes Offensivspiel entwickelte und beide Mannschaften Chancen herausarbeiteten. In den letzten Minuten des ersten Durchgangs wurden die Gelegenheiten der Ansbacher zunehmend zwingender, jedoch gelang es vorerst nicht, den Ball im Tor zu versenken.

Die zweite Halbzeit verlief komplett anders als die erste. Gleich fünfmal landete die Kugel im Netz. Die Ansbacher setzten sich in einem verrückten Spiel durch, nachdem sie zweimal in Rückstand geraten waren (47. Minute 0:1; 67. Minute 1:2). Für Aufsehen sorgte dann die verletzungsbedingte Auswechslung von Schiedsrichter Burghartswieser. Linienrichter Grunert musste einspringen was zu einer längeren Spielunterbrechung führte. Das Spiel wurde schließlich erst nach 114 Minuten abgepfiffen. In der Schlussphase war Ansbach dann die klar bessere Mannschaft. Den Ausgleich erzielte zuvor Weeger in der 51. Minute (1:1), kurz vor dem Ende gelang Manz der erneute Ausgleich in der (90.+12), bevor Nuhanovic in der 90. +21 Minute den Siegtreffer zum 3:2 markierte





