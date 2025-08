Erste Pleite für die Zweite

Im zweiten Auswärts-Spiel nach dem Aufstieg in die Schröder-Saarlandliga hat es die Zweite des 1. FC Saarbrücken erwischt. Als Gast des Ex-Oberligisten SpVgg. Quierschied musste das Team von Trainer Sammer Mozain eine 1:2 (0:2)-Niederlage quittieren. Auf dem Rasenplatz an der Holzer Str. gingen die Platzherren durch einen Doppelschlag durch Mirco Luigi Zavaglia innerhalb von 13 Minuten mit 2:0 in Führung. Nach dem 1:0 in der 23. Minute ließ er in der 35. Minute gleich das 2:0 folgen. In der Folge gestalteten die Gäste das Geschehen ausgeglichen, kamen aber erst in der letzten Minute der regulären Spielzeit zum Anschluss durch den 30 Minuten zuvor eingewechselten Aron Sänger. Trainer Mozain sagte nach dem Spiel: "Wir hätten vor dem ersten Quierschieder Treffer schon in Führung liegen müssen, weil wir drei Chancen hatten. Das erste Tor brachte einen kleinen Bruch bei uns. Vor dem zweiten Treffer, den Zavaglia per Kopf erzielte, hatten sie einen Freistoß. Danach haben wir alles versucht, wurden offensiver, haben das Tor aber zu spät erzielt". Nach der ersten Niederlage ist das FCS-Team Fünfter, liegt aber noch in Schlagdistanz zu den beiden führenden Teams SV Elversberg II und TuS Herrensohr, die mit jeweils drei Siegen einen optimalen Saisonstart erwischten. Am kommenden Sonntag um 17 Uhr kommt der Saarlandpokal-Finalist FC Palatia Limbach als Gast auf den Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld.