Erste Pflichtspielniederlage nach 15 Monaten – Aus in der 1. Runde

Mit der 1:0-Heimspiel-Niederlage gegen den Landesliga-Vertreter Türkspor Neu-Ulm endete eine schier unglaubliche Serie des SC Staig: Nach gefühlt einer Ewigkeit oder eben 15 Monaten verloren die Staiger Jungs „mal wieder“ ein Pflichtspiel. Durch den Bezirkspokalsieg konnte sich der damalige Bezirksligist SC Staig ein begehrtes Ticket für den WfV-Pokal sichern und das Los für dieses erste Highlight der neuen Saison fiel auf den sehr ambitionierten Türkspor Neu-Ulm. In einer munteren und nie langweiligen Partie waren es meist die sehr offensivstarken Gäste, die dem Spiel den Stempel aufdrücken, wobei die Hille-Elf in keinster Weise dem hohen angeschlagenen Niveau hintenanstand und massiv verteidigten. Die Torchancen waren über die komplette Spielzeit spärlich, was aber auch den beiden abwehrstarken Reihen geschuldet war. So war es in der Tat eine einzige Aktion, welche das Spiel entscheiden sollten: Kurz nach dem Wiederanpfiff konnte die sonst sattelfeste SCS-Defensive den Ball einfach nicht endgültig klären und eine Hereingabe konnte der Neuzugang der Gäste mit einem Kopfball (46.) verwerten. Jener war es auch, der den SCS-Torhüter im 1. Durchgang zu einer Glanzparade zwang, als Daniel Jocic reaktionsschnell das Leder von der Linie fischte. Die Gäste spielten einen sehr sauberen und taktisch geprägten Fußball und ließen eigentlich keine nennenswerten SCS-Chancen zu. Allerdings waren die Staiger in der 68. Minute dem Ausgleich ganz nah, als Julian Rauner mit einem Schuss auf das Türkspor-Gebälk nur den Pfosten traf; das wäre es wohl gewesen, auf was die Hille-Elf wartete. In solch engen Spielen braucht man einfach auch mal Glück, wobei die Gäste den Sieg im Staiger Fußballpark sich unterm Strich auch verdient hatten. Man kann schon von einer gewissen Übermannschaft der Landesliga reden, welche ganz klar um den Aufstieg mitreden wird. Unser SC Staig konnte gegen ein Team gespickt mit Spielern aus der Oberliga, Verbandsliga und U19 Bundesliga mehr als mithalten und ehrlich gesagt, müssen die Punkte in der Runde gegen andere Mannschaft geholt werden. Allerdings darf gerne festhalten werden, dass auch die gefühlte Übermannschaft von Türkspor Neu-Ulm gehörig Respekt gegenüber unserem SC Staig hatte und sehr löblich über das Umfeld und der Mannschaft äußerte. Somit endete ein gelungener Auftakt mit einem verdienten Sieg der Gäste und der Gewinner an diesem Tag waren auch die Zuschauer, die ein attraktives, hochklassiges und spannendes Spiel sahen. Weiter so, Staiger.