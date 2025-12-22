Erste personelle Veränderung bei der SVE

Mit der Leihe von Jason Ceka gab es beim Zweitligisten SV Elversberg die erste personelle Veränderung in der gerade begonnenen Winterpause. Ceka wird an Zweitliga-Schlusslicht SG Dynamo Dresden ausgeliehen.

Ceka, der in seiner bisherigen Laufbahn vereinsübergreifend 61 Spiele in der 2. Bundesliga absolviert hat, kam im vergangenen Sommer vom 1. FC Magdeburg an die Kaiserlinde. In der Hinrunde kam er bislang auf sieben Einwechslungen und erzielte im Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth sein erstes Tor im SVE-Trikot.

SVE-Sportvorstand Ole Book erklärt: „Für Jason ist es wichtig, in der Rückrunde möglichst viel Spielpraxis zu sammeln. Dresden bietet ihm dafür sehr gute Voraussetzungen. Wir wünschen Jason eine erfolgreiche Zeit und freuen uns auf seine Rückkehr im Sommer.“