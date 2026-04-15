Erste Personalentscheidungen gefallen

– Foto: Toni Heist

Der VfL Wanfried hat frühzeitig die Weichen für die Saison 2026/2027 gestellt und setzt dabei erneut auf Kontinuität. Wie der Verein in seinen sozialen Medien mitteilt, haben zahlreiche Stammkräfte dem Klub ihre Zusage gegeben – unabhängig davon, in welcher Liga der VfL in der kommenden Spielzeit antreten wird.

Damit unterstreicht der Verein seinen Kurs, den Kader in erster Linie mit bewährten Kräften zusammenzuhalten. Diese Linie habe in Wanfried bereits in den vergangenen Jahren Priorität gehabt und werde nun konsequent fortgesetzt. Trotz der noch offenen sportlichen Rahmenbedingungen treibt der VfL seine Personalplanungen also mit Nachdruck voran.

Bislang sind lediglich zwei Abgänge zu verzeichnen. Niklas Walter wird sich dem SV 07 Eschwege anschließen. Zudem verlässt Martin Börner den Verein aus beruflichen und wohnungsbedingten Gründen in Richtung Kassel.