Erste Personalentscheidungen bei Eintracht Braunschweig

Eintracht Braunschweig treibt nach dem gesicherten Klassenerhalt in der 2. Bundesliga die personellen Weichenstellungen für die kommende Saison 2025/26 voran. Während die Suche nach einem neuen Cheftrainer noch andauert, herrscht in Teilen des Kaders bereits Klarheit.

So verlängert sich der Vertrag von Fabio Kaufmann automatisch bis zum 30. Juni 2026. Die entsprechende Option war Bestandteil der Vereinbarung, die zuletzt im Sommer 2024 um ein weiteres Jahr verlängert worden war. Der 32-Jährige bleibt damit auch in der kommenden Spielzeit fester Bestandteil des Braunschweiger Mittelfelds.

Verteidiger Robert Ivanov hingegen wird die Eintracht verlassen. Der Vertrag des finnischen Innenverteidigers läuft zum 30. Juni 2025 aus und wird nicht verlängert. „Wir haben uns bewusst dazu entschieden, in der kommenden Saison nicht mehr mit ihm zu planen und uns in der Innenverteidigung neu auszurichten“, erklärt Sport-Geschäftsführer Peter Kessel. Ivanov war vor zwei Jahren aus Polen an die Oker gewechselt.