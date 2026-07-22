Erste Partien der Landesliga im Überblick

In der vergangenen Runde hatte es der TuS Hackenheim mit Oliver Gäns (weißes Trikot, links) auch mit der SG Rieschweiler um Weltmeister Erik Durm (am Ball) zu tun Foto: Mario Luge

Region. Ein Auftakt mal wieder im Derbymodus. Wie in vielen anderen Klassen bieten auch die beiden Landesligen hochkarätige Lokalduelle in der Runde 2026/27. Auftaktspieltag ist das erste August-Wochenende, regulärer Jahresabschluss am letzten November-Wochenende. Restart nach der Winterpause erfolgt am letzten Februar-Wochenende. Abgepfiffen wird die Landesliga-Saison eine Woche nach Pfingsten 2027, am 23. Mai, bevor traditionell Relegationsspiele folgen.

Hingucker im Osten ist das Mainzer Stadtderby zwischen der TSG Bretzenheim und der zweiten Mannschaft der TuS Marienborn. Vergangene Saison hatte es die Mannschaft um das alt-neue TSG-Trainer-Trio Timo Schmidt, Finn Stärz und Paul Poseck noch mit der ersten TuS-Mannschaft zu tun, nun geht es gegen die frisch aufgestiegene Reserve an der Kirschhecke.

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Das gleiche Auftaktprogramm wie in der Vorsaison haben die Ingelheimer, allerdings auswärts beim SV Gimbsheim. Vor fast genau einem Jahr trennte man sich 3:3. Auf heimischem Geläuf präsentieren die Rotweinstädter eine Woche später gegen Worms II ihren neuen Coach Ali Cakici.

Rheinhessen-Party auch in Worms: Dort startet die „kleine Wormatia“ gegen den souveränen Bezirksliga-Meister SKC Barbaros unter der Regie von Matthias Strasburger, der Amin Ouachchen nachfolgt.

Es wird eine starke „LaLiga Ost“ mit sechs Vereinen aus dem Kreis Mainz-Bingen – und zahlreichen Klubs mit höherklassiger Vergangenheit: So stehen sich direkt zum Auftakt mit dem VfB Bodenheim und dem ASV Fußgönheim zwei ehemalige Verbandsligisten gegenüber. Eine Woche länger Sommerpause haben übrigens die rheinhessischen Rivalen SVW Mainz und TSG Pfeddersheim, die ihr Derby auf Donnerstag, 20. August (19.30 Uhr), verlegt haben.

1. Spieltag, 2. August: SV Gimbsheim – Spvgg. Ingelheim, VfB Bodenheim – ASV Fußgönheim, Wormatia Worms II – SKC Barbaros Mainz (alle So., 15 Uhr), TSG Bretzenheim – TuS Marienborn II (So., 15.30 Uhr), FC Speyer – SV Kirchheimbolanden (So., 16 Uhr), Südwest Ludwigshafen – FG Mutterstadt, FSV Offenbach – Fortuna Billigheim-Ingenheim (Mo., 19.30 Uhr), SVW Mainz – TSG Pfeddersheim (Do., 20. August, 19.30 Uhr).

2. Spieltag, 7. bis 9. August: SV Kirchheimbolanden – SVW Mainz (Fr., 19.30 Uhr), FG Mutterstadt – VfB Bodenheim (So., 14.30 Uhr), ASV Fußgönheim – FSV Offenbach, Fort. Billigheim-Ing. – TSG Bretzenheim, TuS Marienborn II – SV Gimbsheim, Spvgg. Ingelheim – Worm. Worms II, Barbaros Mainz – FC Speyer (alle So., 15 Uhr), TSG Pfeddersheim – SW Ludwigshafen (So., 15.30 Uhr).

Aufsteiger Weinsheim starten mit Heimspiel

Die SG Weinsheim meldet sich mit einem Heimspiel gegen den Vorjahres-Neuling TuS Bedesbach-Patersbach nach genau 25 Jahren zurück in der Landesliga. Die Älteren erinnern sich: Etwas mehr als ein Jahr ist es her, da scheiterten die Weinsheimer in der Relegation zur Landesliga nach zwei Niederlagen (2:4, 0:3) an den Westpfälzern. Jetzt steht man sich erneut gegenüber – in der Landesliga West. Und genau dort – die Eltern der Älteren wissen das – spielte die SGW bereits im alten Jahrtausend, genauer gesagt zwischen 1998 und 2001. Seinerzeit kickte Hans-Peter Zimmermann bei Eintracht Kreuznach in der Oberliga, jetzt ist „HPZ“ neuer Coach der SG Weinsheim.

Überaus spektakulär kommt der West-Start ansonsten nicht daher: Der SV Winterbach (gegen den SV Rodenbach) und der TuS Hackenheim (beim TuS Steinbach) haben es mit ehemaligen Verbandsligisten zu tun, der FC Schmittweiler-Callbach erwartet mit dem SC Hauenstein gar einen Ex-Regionalligisten.

Auf erste Derbys müssen die Fans an der Nahe zwei Wochen warten. Am Samstag, 15. August, erwartet der TuS Hackenheim die SG Meisenheim, der SV Winterbach hat es tags darauf mit Aufsteiger SC Idar II zu tun. Insgesamt stellt der ehemalige Bezirk Nahe sechs der 16 Mannschaften im Westen, fünf davon aus dem Kreis Bad Kreuznach. Nur der SC Idar II vertritt nach seinem Aufstieg den Kreis Birkenfeld. In einer wahrscheinlich recht ausgeglichenen Liga dürften der Vorjahresdritte SC Hauenstein und auch Vize-Meister SG Meisenheim wieder zu den ersten Aufstiegsanwärtern zählen. Es würde aber nicht wundern, wenn sich im Laufe der Runde das ein oder andere Überraschungsteam ins Schaufenster stellen würde.

1. Spieltag, 2. August: TSC Zweibrücken – SG Meisenheim, SG Weinsheim – TuS Bedesbach-Patersbach, FC Schmittweiler – SC Hauenstein (alle Sa., 17 Uhr), SV Winterbach – SV Rodenbach, SV Morlautern – SV Hermersberg (beide So., 15 Uhr), TuS Steinbach – TuS Hackenheim (So., 15.15 Uhr), SG Rieschweiler – SC Idar II (15.30 Uhr), SV Nanz-Dietschweiler – TSG Trippstadt (So., 16 Uhr).

2. Spieltag, 8. bis 9. August: SC Idar II – SV Morlautern (Sa., 17.15 Uhr), SC Hauenstein – SG Weinsheim, SG Meisenheim – TuS Steinbach, TuS Hackenheim – SV Nanz-Dietschweiler (alle So., 15 Uhr), SV Hermersberg – SV Winterbach, SV Rodenbach – TSC Zweibrücken, TSG Trippstadt – FC Schmittweiler (alle So., 15.15 Uhr), TuS Bedesbach-Pat. – SG Rieschweiler (So., 16 Uhr).

Liga-Reform: Drei Aufsteiger, aber nur ein Absteiger

Während sich für den Aufstiegskampf in der kommenden Saison nichts ändern wird, ist im Tabellenkeller für Entspannung gesorgt. Nur eine von insgesamt 32 Mannschaften wird am Rundenende den Gang in die Bezirksliga antreten müssen.

Da die Landesligen zur Saison 2027/28 im Zuge der großen Strukturreform im SWFV von zwei auf drei Staffeln erweitert werden, müssen die Klassen von unten aufgefüllt werden. Das hat enorme Auswirkungen auf den Abstiegskampf.

Kein direkter Absteiger: Selbst die jeweiligen Tabellenletzten der Landesliga Ost und West steigen nicht automatisch ab. Beide treten am Saisonende in einem direkten Entscheidungsspiel gegeneinander an. Nur der Verlierer steigt in die Bezirksliga ab.





