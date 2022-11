Erste Niederlagen für SVVW-Teams U19 und U17 verlieren+++ Trainer spricht von verdienter Niederlage

WIESBADEN (mia). Die U19-Fußballer des SV Wehen Wiesbaden quittierten in dieser Hessenliga-Saison die erste Pleite. Nach dem 3:4 (0:1) beim FC Erlensee sprach Trainer Sandro Stuppia von einer verdienten Niederlage. Georgios Makridis (53. und 77.) und Semih Oyar (67.) trafen. Nach einem frühen Strafstoßtor in der 9. Minute musste der SVWW-Torwart in der 49., 60. und 81. Minute erneut hinter sich greifen. Der SVWW bleibt aber weiter an der Tabellenspitze, nun punktgleich mit dem FSV Frankfurt.