Erste Niederlage zur Moßbacher Kirmes

Am vergangenen Sonntag ging es für die Mannschaft von Trainer Reich nach Moßbach. Einerseits ging mal als Tabellenführer und damit Favorit ins Spiel, anderseits wusste man, wie die vergangenen Spiele gegen die erste Garde von Moßbach ausgingen. Trotzdem war das Ziel klar: Man wollte die Erfolgsserie fortsetzen.

Vor einer tollen Kulisse von 250 Zuschauern pfiff Schiedsrichter Richter die Partie an. Sofort machte der FSV Orlatal Druck auf das Tor der Gäste. Nach 6 Minuten die erste Chance für Patzer, welcher nach Vorlage von Rosenberger zum Abschluss kam. Den Schuss konnte Jünger jedoch per Fußabwehr zur Ecke klären. Aber auch die nachfolgende Ecke soll gefährlich werden. Weber schlägt sie auf den zweiten Pfosten, wo Thurmann frei zum Kopfball kommt, jedoch das Tor knapp verfehlte. Ansonsten war die erste Halbzeit von vielen Fouls geprägt, echte Torchancen gab es jedoch nicht. Kurz vor dem Halbzeitpfiff dezimierten sich die Orlataler selbst, als Rosenberger mit Rot vom Platz gestellt wurde. So ging es in Unterzahl und 0:0 zur Pause. In der zweiten Halbzeit gab es keine wirkliche Besserung des Spiels, weil es noch immer durch viele Fouls immer wieder zu Unterbrechungen kam und so kein Spielfluss zustande kommen konnte. In der 87. Minute dann eine echte Torgefahr, jedoch kam diese von den Gastgebern. Erst parierte Müller nach einer Ecke stark, später dann zweimal überragend, musste aber in der 89. Minute machtlos zusehen, wie Nitschke den Ball im Tor unterbrachte. Doch das Spiel war noch nicht vorbei. Orlatal rannte noch einmal an und Mo wurde im Strafraum der Hausherren zu Fall gebracht, jedoch blieb die Pfeife des Unparteiischen stumm. So war dann auch nach der 8 minütigen Nachspielzeit das Spiel vorbei und Orlatal musste die erste Saisonniederlage einstecken.

Am kommenden Sonntag, den 13.11.2022, wird um 13:30 Uhr die nächste Runde im Kreispokal gespielt. Auswärts trifft man dann auf den LSV 49 Oettersdorf.