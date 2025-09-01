Erste Niederlage unter Interimscoach: Weiche bleibt in Altona ohne Tor

Auch unter Interimstrainer Tim Wulff bleibt die sportliche Wende beim SC Weiche Flensburg 08 vorerst aus. Am siebten Spieltag der Regionalliga Nord unterlag die Mannschaft in Hamburg beim Aufsteiger Altona 93 mit 0:2 (0:0) und kassierte damit bereits die vierte Saisonniederlage. Es war zugleich die erste Niederlage überhaupt in einem Pflichtspiel gegen die Altonaer – und die erste Partie der laufenden Saison, in der Weiche ohne eigenen Treffer blieb.

Vor 1.892 Zuschauern in der traditionsreichen Adolf-Jäger-Kampfbahn kontrollierten die Gäste über weite Strecken das Spiel, kamen aber kaum zu zwingenden Abschlüssen. Altona präsentierte sich vor dem gegnerischen Tor effizienter und nutzte zwei defensive Unachtsamkeiten zur Entscheidung.

In der Startelf nahm Wulff vier Veränderungen gegenüber der 1:3-Niederlage gegen Lohne vor. Besonders in der Anfangsphase wirkte Weiche ballsicher, doch Chancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Sandro Plechaty (7.) und Erjanik Ghubasaryan (26.) versuchten es aus der Distanz, blieben aber ungefährlich. Die gefährlicheren Gelegenheiten hatte Altona ab der 30. Minute – vor allem durch Nils Brüning und Gianluca Przondziono. Torhüter Christian Rust verhinderte mit starken Paraden mehrfach den Rückstand.

Weiche dagegen konnte offensiv keine Akzente setzen. Ein Kopfball von Obinna Iloka (45.+3) nach einem Freistoß von René Guder verfehlte das Ziel knapp. So ging es torlos in die Pause.

Zwei sehenswerte Treffer entscheiden das Spiel

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig. Weiche bemühte sich, blieb aber im letzten Drittel ideenlos. Altona lauerte auf Fehler – und wurde in der 78. Minute belohnt: Przondziono traf aus 18 Metern nach Querpass von Tayfun Can ins rechte Eck. Nur sechs Minuten später erhöhte ausgerechnet Ex-Weiche-Spieler Can selbst mit einem Distanzschuss zum 2:0 (84.).

Weiche fand keine Antwort mehr. Der eingewechselte Randy Gyamenah vergab die letzte Chance aus guter Position (90.). Am Ende fehlte es den Flensburgern sowohl an Durchschlagskraft als auch an defensiver Konsequenz in den entscheidenden Momenten.

Trainer Tim Wulff zeigte sich nach dem Spiel ernüchtert: „Die Einstellung hat gestimmt, aber leider blieb die erhoffte Durchschlagskraft aus.“ Für die Gegentore nahm er seine Defensive in die Pflicht: „Keiner rückt aus der Kette raus. Im Moment haben wir kein Spielglück, weil wir selbst die Tore nicht machen.“

Positiv herauszustellen waren auf Weicher Seite Torhüter Christian Rust mit mehreren Glanzparaden sowie Innenverteidiger Marshall Faleu. Auch Sandro Plechaty zeigte eine engagierte Leistung.

Am kommenden Freitag (5. September, 19 Uhr) bietet sich die nächste Gelegenheit zur Korrektur. Dann empfängt Weiche im heimischen Manfred-Werner-Stadion die U21 des Hamburger SV. Angesichts der wachsenden Unruhe nach zuletzt drei Niederlagen aus vier Spielen ist ein Erfolgserlebnis dringend gefragt.