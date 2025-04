Erste Niederlage seit der Winterpause – Jetzendorf „verliert verdient“ gegen Olching

Danach prägten Zweikämpfe das Duell. Olching zeigte sich selten in der Offensive – und schlug in der 32. Minute eiskalt zu. Agon Bashota zog von rechts nach innen und traf mit links ins rechte Kreuzeck. Mit der knappen Führung für die Heimelf ging es in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schlug der TSV zurück. Lorenz Kiermair verwertete die Vorarbeit von Leon Nuhanovic zum 1:1 (48.). Die Jetzendorfer Tor-Durststrecke war beendet. Nun drängten die Gäste auf die Führung, während von Olching nicht mehr viel kam. Und dennoch legte der Gegner erneut vor. Luka Batarilo-Cerdic traf aus dem Nichts und brachte die Jetzendorfer mit seinem Tor in Nöte. Die Gäste antworteten mit noch mehr Druck. Ein Spiel auf ein Tor.

Chancen auf den Ausgleich gab es genug, doch beim Abschluss stellten sich die TSV-Spieler nicht clever an. Unter anderem behinderten sich Ben Geuenich und Kirmair nach einer Flanke, anstatt sich abzustimmen. So war die Riesenchance dahin.

In der Schlussphase gingen die Jetzendorfer ins Risiko. In dieser Phase hatten beide Teams Möglichkeiten, ein weiterer Treffer fiel aber nicht. „Wir hatten zwar deutlich mehr Chancen als in den vergangenen Wochen, aber nicht so gut verteidigt wie zuletzt”, so Kellner nach der ersten Niederlage im Kalenderjahr.