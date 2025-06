Erste Niederlage nach 23 Spielen – Askania unterliegt PV Nord

Askania ging in der 20. Minute durch Anton nach Vorlage von Adrian mit 1:0 in Führung. Zur Halbzeit hätte PV Nord jedoch bereits den Ausgleich verdient gehabt, blieb aber zu ineffizient.

Nach der Pause änderte sich das Bild kaum. In der 76. Minute fiel der Ausgleich, doch nur sechs Minuten später stellte erneut Anton auf 2:1 – diesmal mit Vorlage von Marcel. In der Schlussphase erhöhte PV Nord den Druck. In der 90. Minute gelang der Ausgleich, kurz darauf der 3:2-Siegtreffer. Damit kassiert Askania nach 23 Spielen ohne Niederlage die zweite Saisonniederlage.

Trotzdem bleibt die Leistung der Mannschaft bemerkenswert. Vor rund 160 Zuschauern war das Topspiel eine würdige Bühne für eine überragende Saison, die am 22. Juni gegen Wilmersdorf ihren Abschluss findet.