Erste Niederlage gegen Kreisklassisten aus Kattenhochstatt

Nach einer gelungenen Vorbereitung empfing der VfB Mörnsheim im Toto-Pokal die erste Mannschaft der SpVgg Eintracht Kattenhochstatt im Gailachstadion. Die Gastgeber hatten sich viel vorgenommen, wurden jedoch bereits früh auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.

In der Folge fand der VfB zunehmend besser in die Partie und versuchte, die in der Vorbereitung einstudierten Spielzüge über flache Kombinationen durch das Zentrum umzusetzen. Dennoch war der Klassenunterschied phasenweise spürbar. Die Mörnsheimer kamen zwar häufiger in Ballbesitz, konnten sich gegen die kompakte Defensive der Gäste jedoch kaum zwingende Torchancen erspielen. Vor allem im letzten Drittel fehlte die letzte Konsequenz.

Bereits in der 3. Spielminute nutzten die Gäste ihre erste gefährliche Offensivaktion zur Führung. Über die rechte Mörnsheimer Abwehrseite fanden sowohl Mittelfeld als auch Defensive keinen Zugriff auf Uellendahl. Dieser zog von der Außenbahn nach innen und suchte den Abschluss. Der Schuss wurde noch leicht abgefälscht, wodurch Torhüter Herman, der bereits auf dem Weg in die andere Ecke war, keine Abwehrchance mehr hatte.

Die erste Halbzeit war insgesamt von viel gegenseitigem Abtasten geprägt. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend, sodass sich eine ausgeglichene Partie entwickelte.

Erschwerend kam hinzu, dass der VfB bereits vor der Pause verletzungsbedingt zweimal wechseln musste. Mit den Einwechslungen von Schneiden und Mayr zur Halbzeit sollte neuer Schwung ins Offensivspiel gebracht werden. Die Mörnsheimer bemühten sich weiterhin um den Ausgleich, bissen sich jedoch an der gut organisierten Defensive der Kattenhochstatter immer wieder die Zähne aus.

Die Vorentscheidung fiel schließlich in der 67. Minute nach einem Kommunikationsfehler von Böheim. Die Gäste gelangen bis zur Grundlinie und legten zurück in den Fünfmeterraum. Dort sorgte der Kapitän mit einem missverständlichen Zuruf für Verwirrung. Florian Heckel nutzte diese Unordnung eiskalt aus und schob den Ball mühelos zum 0:2 ins lange Eck.

Den Schlusspunkt setzte schließlich Innenverteidiger Daniel Heckel in der 76. Minute. Er unterband einen Mörnsheimer Spielaufbau, erkannte den weit vor seinem Tor stehenden Schlussmann und hob den Ball aus rund 35 Metern sehenswert zum 0:3-Endstand über Herman hinweg.

Am Ende entwickelte sich eine teilweise hitzige Begegnung. Während die Gäste in der ersten Halbzeit immer wieder mit einer robusten Spielweise auffielen, verloren die Mörnsheimer in der Schlussphase zunehmend die Ruhe. Trotz der deutlichen Niederlage kann der VfB auf den ersten 60 Minuten aufbauen. Gegen einen klassenhöheren Gegner zeigte die Mannschaft über weite Strecken eine engagierte Leistung und ließ bereits erkennen, dass die in der Vorbereitung erarbeiteten spielerischen Ansätze greifen können.

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt allerdings nicht: Bereits am Mittwoch steht um 19:00 Uhr im Gailachstadion die nächste Herausforderung an. Dann empfängt der VfB mit dem ESV Treuchtlingen den nächsten Kreisklassisten. Die Mannschaft freut sich dabei auf zahlreiche Unterstützung von der Seitenlinie.