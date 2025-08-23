Erste Niederlage für „Spiele“, Szalánszki schockt Ettmannsdorf

Michael Jäger, sportlicher Leiter DJK Vornbach: „Eigentlich haben wir eine gute erste Halbzeit gespielt. Wir hatten viel Ballbesitz gegen einen tief stehenden Gegner. Wir hatten auch 1-2 gute Gelegenheiten, waren dann aber entweder nicht konsequent genug oder haben die falsche Entscheidung getroffen. Im zweiten Durchgang wollten wir eine Schippe drauflegen und haben es teilweise wieder gut gemacht. Ab der 65 Minute war plötzlich ein unerklärlicher Bruch im Spiel, den ich mir so nicht erklären kann und den ich in der Art und Weise selten erlebt habe. Zum Schluss müssen wir froh sein, einen Punkt geholt zu haben, da Etzenricht gerade gegen Ende der Partie Riesen-Dinger liegen ließ. Durch eigene Fehler haben wir den Gegner stark gemacht, was im Endeffekt mal passieren kann, aber trotzdem sehr ärgerlich ist.“