Erste Niederlage für „Spiele“, Szalánszki schockt Ettmannsdorf

Für die ein-oder andere Überraschung sorgte der 8. Spieltag der Landesliga Mitte am heutigen Samstagnachmittag. Die SpVgg Landshut ließ erstmals Federn und musste sich vor 450 Zuschauern mit 1:0 dem ASV Burglengenfeld geschlagen geben. Den goldenen Treffer für die Gäste erzielte Fernando Roesler in der 64. Spielminute. Auch der 1.FC Passau darf sich feiern lassen. Gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf holte die Beregszaszi-Elf erst einen 1:0-Rückstand auf und siegte am Ende durch einen Doppelpack in der zweiten Halbzeit von Gergö Szalánszki (62./86.). Trotz dreißigminütiger Unterzahl behielt auch Luhe-Wildenau die Nerven gegen den FC Tegernheim. Am Ende siegte die Urban-Elf deutlich mit 4:1. Eine Nullnummer gab es in der Begegnung zwischen dem SV Etzenricht und der DJK Vornbach.
Christian Wolf, sportlicher Leiter 1.FC Passau: „Die ersten 20 Minuten hat alles funktioniert, was wir uns vorgenommen haben. Wir waren griffig, aggressiv in den Zweikämpfen und insgesamt richtig gut im Spiel. Ettmannsdorf wurde dann stärker, sodass es insgesamt zur Pause ein leistungsgerechtes Unentschieden war. In der zweiten Halbzeit war es ähnlich ausgeglichen. Ein individueller Fehler kostete uns den ärgerlichen 1:0-Rückstand. Wir haben trotzdem nicht aufgegeben und das Spiel mehr und mehr in unsere Hände gerissen, dementsprechend haben wir uns den 2:1-Sieg gewissermaßen schon verdient. Man muss der Mannschaft gratulieren, denn die heutige Leistung war eine der Besten des bisherigen Saison. Wir freuen uns natürlich, gegen einen solch starken Gegner gewonnen zu haben. Auf dieser Leistung können wir aufbauen.“
Benjamin Urban, Trainer SC Luhe-Wildenau: „Wir sind in der ersten Halbzeit nur sehr schwer in die Begegnung reingekommen. Tegernheim hat ein gutes Spiel abgeliefert. Wir lagen mit 2:1 in Führung, weil wir den Tick effizienter waren, bis zur Pause war es aber ein Spiel auf Augenhöhe. Im zweiten Durchgang gab es eine Rote Karte für uns, was ich für eine sehr harte Entscheidung halte. Nichtsdestotrotz kamen wir in Unterzahl besser ins Spiel und hatten plötzlich auch bessere und vor allem mehr Torchancen. Hinten haben wir nichts mehr zugelassen und dementsprechend aufgrund der Leistung in der zweiten Halbzeit auch verdient mit 4:1 gewonnen.“
Max Maier, sportlicher Leiter SpVgg Landshut: „Es war klar, dass wir auch mal ein Spiel verlieren. Wir haben das Spiel komplett dominiert, waren aber insgesamt zu unsauber und haben vor allem in der ersten Halbzeit klarste Torchancen nicht genutzt. Bis hierhin können wir zufrieden sein. Für uns heißt es jetzt: Mund abwischen und weitermachen!“
Michael Jäger, sportlicher Leiter DJK Vornbach: „Eigentlich haben wir eine gute erste Halbzeit gespielt. Wir hatten viel Ballbesitz gegen einen tief stehenden Gegner. Wir hatten auch 1-2 gute Gelegenheiten, waren dann aber entweder nicht konsequent genug oder haben die falsche Entscheidung getroffen. Im zweiten Durchgang wollten wir eine Schippe drauflegen und haben es teilweise wieder gut gemacht. Ab der 65 Minute war plötzlich ein unerklärlicher Bruch im Spiel, den ich mir so nicht erklären kann und den ich in der Art und Weise selten erlebt habe. Zum Schluss müssen wir froh sein, einen Punkt geholt zu haben, da Etzenricht gerade gegen Ende der Partie Riesen-Dinger liegen ließ. Durch eigene Fehler haben wir den Gegner stark gemacht, was im Endeffekt mal passieren kann, aber trotzdem sehr ärgerlich ist.“