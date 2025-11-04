Erste Niederlage für SC Vierkirchen – Top fünf trennen nur drei Punkte

Das war ein echter Kracher: Der ASV Dachau II hat dem SC Vierkirchen in der A-Klasse München 1 die erste Saisonniederlage zugefügt und damit auch gleich die Tabellenführung übernommen.

Der ASV machte ein bockstarkes Spiel und siegte völlig verdient. „Wir haben 90 Minuten ein super Spiel und einen super Willen gezeigt“, so Dachaus Trainer Patrick Belitz. Sein Team war im Pressing extrem effektiv und führte schnell 2:0 durch Luis Jendrzej (11.) und Tristan Hübner (15.). Belitz bedauerte nur, dass man nicht schon zur Pause den Sack zugemacht hatte. „Wir haben 20 Minuten verpennt, dann aber eine Megareaktion gezeigt“, beschrieb der Vierkirchener Spieler und Co-Trainer Michael Griebler die Halbzeit aus seiner Sicht. Binnen drei Minuten egalisierten Patrick Singer (27.) und Michael Schwindl (30.) den Spielstand. Aus Sicht des ASV war das Remis unnötig und viel zu wenig angesichts der Überlegenheit. Nach dem Seitenwechsel belohnten sich die Dachauer dann aber und machten die weiteren Tore durch Onur Cetin (62.) und Theodoros Koutas (74.). Und damit führt der ASV in der Tabelle nun ein punktgleiches Quartett an.

Im zweiten Spitzenspiel des Wochenendes ließ Kollbach nach einer engen Halbzeit die Muskeln spielen. Etwas überraschend ging der Gast in Führung durch seinen Spielertrainer Raphael Penk (33.). Dieser Treffer war super herausgespielt. Aber auf der anderen Seite antwortete direkt der andere Spielertrainer Robert Friedrich (36.). Knackpunkt war kurz vor der Halbzeit die Rote Karte für Florian Mederer wegen groben Foulspiels. In Überzahl brachten dann Cem Steger (52.) und David Peschke (56.) die Gastgeber auf die Siegerstraße. Auch die gelb-rote Karte von Maxi Richter (65.) änderte dann nichts mehr, bei Zehn gegen Zehn hatte Kollbach ebenso alles im Griff. Robert Friedrich (72., 79./Elfmeter) und David Peschke (76.) machten die weiteren Treffer.

SpVgg Hebertshausen – TSV Dachau III 2:0:

Hinter dem Führungsquartett mit jeweils 25 Punkten ist nun auch Hebertshausen mit nur drei Punkten Rückstand wieder gut im Geschäft. Elias Awad (40.) und Andreas Katzl (55.) sorgten mit ihren Treffern für den Dreier im Verfolgerduell. Beide Teams lieferten sich eine gute A-Klassen-Partie, in der die Dachauer spielerisch überzeugten. Vor dem 1:0 leistete sich der Gast aber einen fatalen Fehlpass, und nach der Führung hatte Hebertshausen alle Trümpfe in der Hand bei schwierigen Platzbedingungen und Dauerregen.

TSV Arnbach II – SpVgg Kammerberg II 2:2:

Der Gast begann wie die Feuerwehr und führte schnell durch die Tore von Moritz Deger (9.) und Daniel Meier (17.). Durchgang eins gehörte starken Kammerbergern, die da auch noch das dritte Tor hätten nachlegen können. Die zweite Halbzeit lief komplett anders, es spielte nur noch Arnbach. Mit einem Doppelschlag egalisierten Bastian Liebl (60.) und Kevin Zauner (64.) den Spielstand. Damit hat Arnbach vier Punkte auf dem Konto, Kammerberg wartet nach dem zweiten Saisonpunkt weiter auf den ersten Sieg. „Wir haben es leider nicht geschafft, uns von hinten abzusetzen“, so Kammerbergs Trainer Harry Kramkowski. Zumindest hat man nun wenigstens einen Zähler mehr als Inhauser Moos II auf dem Abstiegsplatz.

SV Riedmoos II – SC Inhauser Moos II 3:1:

Der Sieg in dem Lokalderby ging voll in Ordnung und wurde von den Riedmoosern auch souverän herausgespielt. Patrick Bach machte die ersten beiden Treffer (18., 51.), aber Riedmoos ließ dann ein paar gute Chancen liegen und verpasste so die Vorentscheidung. Nach dem 2:1 durch Amir Kadic (62.) musste man etwas zittern – bis zum 3:1 durch Florian Schenkl (90.).

TSV Eintracht Karlsfeld III – SC Lerchenauer See 2:3:

Die Karlsfelder machten eigentlich ein ordentliches Spiel, kassierten aber immer wieder in eigenen Druckphasen unnötige Gegentore. So geriet man zweimal in Rückstand (58., 76.), glich aber zweimal aus durch Alexander Wagener (72.) und Stuart Dawood (89., Elfmeter). Den Punkt hätte man sich verdient gehabt, aber die Gäste trafen noch einmal tief in der Nachspielzeit (90.+4) mit einem wunderbaren Freistoß von Marcel Kube.