Erste Niederlage für Nauborn/Laufdorf in der Fußball-B-Liga

Wetzlar. Jetzt hat es die SG Nauborn/Laufdorf doch erwischt. Am 8. Spieltag musste sich der Tabellenführer der Fußball-B-Liga mit 2:5 gegen Spartak Wetzlar, das damit auf den zweiten Rang vorrückt, erstmals in dieser Saison geschlagen geben. Während Münchholzhausen/Dutenhofen II seine Serie mit einem 1:0-Arbeitssieg gegen Ehringshausen/Dillheim II fortsetzte, patzte Waldgirmes III beim 0:0 in Altenkirchen erneut. In der Abstiegszone kassierte die SG Oberbiel II eine bittere Niederlage gegen die SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen. Schlusslicht Blau-Weiß Wetzlar war bereits am Donnerstag zur angesetzten Begegnung gegen die SG Biskirchen/Ulmtal wegen Spielermangels nicht angetreten.