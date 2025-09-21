 2025-09-19T07:58:00.826Z

Ligabericht
Konstantin Trautmann (vorne) traf zum 3:0 für Spartak Wetzlar, das in der B-Liga wieder ganz nah an die Spitze herangerückt ist. © Isabel Althof
Erste Niederlage für Nauborn/Laufdorf in der Fußball-B-Liga

Teaser KLB WETZLAR: +++ Der Spitzenreiter der B-Liga leistet sich im Topspiel gegen Spartak zu viele Patzer. Im Tabellenkeller ging für Oberbiel II derweil alles schief, was schiefgehen konnte +++

Wetzlar. Jetzt hat es die SG Nauborn/Laufdorf doch erwischt. Am 8. Spieltag musste sich der Tabellenführer der Fußball-B-Liga mit 2:5 gegen Spartak Wetzlar, das damit auf den zweiten Rang vorrückt, erstmals in dieser Saison geschlagen geben. Während Münchholzhausen/Dutenhofen II seine Serie mit einem 1:0-Arbeitssieg gegen Ehringshausen/Dillheim II fortsetzte, patzte Waldgirmes III beim 0:0 in Altenkirchen erneut. In der Abstiegszone kassierte die SG Oberbiel II eine bittere Niederlage gegen die SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen. Schlusslicht Blau-Weiß Wetzlar war bereits am Donnerstag zur angesetzten Begegnung gegen die SG Biskirchen/Ulmtal wegen Spielermangels nicht angetreten.

