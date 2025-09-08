Erste Niederlage für Eichholz – Lübeck II rückt heran

Die Landesliga Holstein bleibt spannend: Der FC Dornbreite setzt sich spät gegen den bisher ungeschlagenen Tabellenführer durch, der VfB Lübeck II nutzt die Chance und verkürzt den Rückstand. Im Tabellenkeller sorgt Türkspor mit einem Heimsieg für ein Lebenszeichen, auch Hartenholm überrascht mit einem Auswärtserfolg.

FC Dornbreite Lübeck – Eichholzer SV 2:1 FC Dornbreite Lübeck: Nico Heyden, Leon Will, Simon Leu, Janis Hansen, Jannek Stöver, Marcel Nagel, Vincent Janelt (80. Pleurat Bajgora), Gianluca Jay Messina, Jeremy-Colin Micah Emmanuel Adeoye, Mohammad Massih Soltani, Malik Kalota (86. Bejamin-Junior Agbeto Kosi Galley) - Trainer: Kevin Wölk Eichholzer SV: Sami Aboukassim (93. Torben Schuckar), Alex Hammerschmidt, Morten Rüdiger, Ibrahim Sweiti (46. Burhan Tetik), Yasin Varol, Hannes Bruhn (79. Tom Meier), Alexander Simon (46. Niklas Hamer), Niklas Burkhardt, Luis Peter Fichtner, Jermaine Jenaro de Guzman, Vico Jones Dombrowski - Trainer: Demir Wenchel - Trainer: Sebastian Wenchel - Trainer: Rene Sternberg Schiedsrichter: Lukas Klingelhöfer Tore: 1:0 Jeremy-Colin Micah Emmanuel Adeoye (43.), 1:1 Morten Rüdiger (63. Foulelfmeter), 2:1 Gianluca Jay Messina (90.+9)

FC Dornbreite Lübeck (6. Platz/12 Punkte) – Eichholzer SV (1./18 Punkte) 2:1 Der Tabellenführer aus Eichholz hat seine erste Saisonniederlage kassiert. Dornbreite ging kurz vor der Pause durch Adeoye in Führung, Rüdiger glich per Foulelfmeter aus. In einer hektischen Schlussphase sicherte Messina mit seinem Treffer in der neunten Minute der Nachspielzeit den Heimsieg. Eichholz bleibt Tabellenführer, muss den Vorsprung auf den VfB Lübeck II aber verkleinern.

SC Rönnau (16./3 Punkte) – TSV Lägerdorf (4./13 Punkte) 0:1 Lägerdorf setzte sich in einem kampfbetonten Spiel knapp durch. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Edwart Jauk (39.) agierte der Gast lange in Unterzahl, traf aber in der Schlussphase durch den eingewechselten Andrej Jauk zum entscheidenden Tor. Rönnau bleibt mit nur drei Punkten am Tabellenende. Lägerdorf behauptet sich in der Spitzengruppe.

SC Rönnau: Tim Hamann, Lasse Koth, Mirco Schultz, Nicolai Steffen, Marvin Heckler (88. Lauriz Losser), Matti Ole Heßmer (66. Hannes Peter Hildebrandt), Janick Loose (73. Younes Al Eswud), Adrian Rupsch, Mats Hamann (46. Tim Bedei), Melvin Jöns (85. Niklas Bibo), Thore Dohm - Trainer: Sören Warnick

TSV Lägerdorf: Marvin Koch, Merten Kunter, Christian Ostertag (46. Daniel Ondja A Onono), Jonas Bischoff (25. Marvin Joachimsmeier), Julian Bossauer (69. Andrej Jauk), Albion Krasniqi, Edwart Jauk, Dennis Staade (63. Tobias Granert), Pascal Dominic Ritter, Maximilian Strudthoff (89. Nico Dieckmann), Mike Loschizki - Trainer: Michael Blume

Schiedsrichter: Jonas Fischer

Tore: 0:1 Andrej Jauk (82.)

Gelb-Rot: Edwart Jauk (39./TSV Lägerdorf/)

FC Fetih-Kisdorf (10./6 Punkte) – Ratzeburger SV (15./5 Punkte) 3:3

In einer torreichen Partie holte Kisdorf nach einem 1:3-Rückstand noch einen Punkt. Albrecht brachte die Gastgeber früh in Führung, doch Ratzeburg konterte mit drei Treffern – darunter ein sehenswerter Abschluss von Molter. Kisdorf bewies Moral: Bankert und Joker Behrens sorgten in der Schlussphase für den Ausgleich. Beide Teams bleiben im unteren Tabellenmittelfeld.

FC Fetih-Kisdorf – Ratzeburger SV 3:3

FC Fetih-Kisdorf: Ben Dreger, Lars Höche, Tobias Caro (64. Daniel Ahlers), Marco Möller, Thilo Albrecht, Michael Brehm, Sören Flemmer (64. Jonas Rübner), Leon-Pascal Bankert (87. Robin Kähler), Marvin Ruehsen (83. Robin Behrens), Erik Michler, Janis Maximilian Wohlert - Trainer: Nico Brehm

Ratzeburger SV: Marc Alves, Lennart Jacobsen, Simon Taube (46. Lennart Herrmann), Jannik Edler, Jonas Biermann, Sören Todt (73. Jonah-Noel Vogt), Siar Lukas Monaim, Lucas Sebastian Molter, Henning Otto (82. Pelle Vogel), Michael Meier, Felix Michael Busch - Trainer: Denny Skwierczynski

Schiedsrichter: Luca Paul Seils - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Thilo Albrecht (16.), 1:1 Jannik Edler (19.), 1:2 Sören Todt (50.), 1:3 Lucas Sebastian Molter (61.), 2:3 Leon-Pascal Bankert (67.), 3:3 Robin Behrens (90.)

SC Rapid Lübeck (3./13 Punkte) – TuS Hartenholm (11./6 Punkte) 1:3

Hartenholm feierte einen überraschenden Auswärtssieg beim bislang stabilen SC Rapid. Bara brachte die Gäste früh in Führung, Foli legte kurz vor der Pause nach. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Rivera setzte erneut Bara den Schlusspunkt. Rapid bleibt auf Platz drei, der Rückstand zur Spitze wächst.

SC Rapid Lübeck – TuS Hartenholm 1:3

SC Rapid Lübeck: Emmanuel Rivera, Mario Nagel, Begtullah Cavdarli, Leon Bilic (73. Arne Poley), Joel Liborius Damisi, Tino Arp, Lasse Meier (57. Serdar Hassan), Marcel Stellbrinck, Phil Miles Morr (57. Peywend Cabbar) (94. Wahid El Gafsi), Amir Aboukassim, Maksim Galtsew - Trainer: Christian Arp - Trainer: Bartholomäus Sznabel - Trainer: Mario Schmidt - Trainer: Dario Bilic

TuS Hartenholm: Nico Jeschke, Robert Hendrik Wasner, Hendrik Wehde, Benjamin Karadzic (80. Timo Malte Novak), Fabian Patrick Bürger, Paul Gehrmann (83. Izzet Yapakci), Abdullah Fatih Kormaz (38. Arne Hirschfelder), Maximilian Kokot (64. Til Siemssen), Blerim Bara (88. Hasan Mercan), Christ Noah Foli, Salam Tepsaev - Trainer: Martin Genz

Schiedsrichter: Laurin Ole Niemann - Zuschauer: 95

Tore: 0:1 Blerim Bara (2.), 1:1 Emmanuel Rivera (30.), 1:2 Christ Noah Foli (43.), 1:3 Blerim Bara (72.)

SV Türkspor Bad Oldesloe (12./6 Punkte) – VfR Horst (8./8 Punkte) 4:2

Türkspor zeigte eine deutliche Reaktion auf die 0:4-Niederlage in der Vorwoche. Nach frühem Führungstor geriet das Team zur Pause mit 1:2 in Rückstand, drehte die Partie aber durch einen Doppelpack von Mustafa und den Schlusspunkt durch Busali. Horst blieb in der zweiten Halbzeit offensiv harmlos. Beide Teams stehen nun punktgleich im Tabellenmittelfeld.

SV Türkspor Bad Oldesloe – VfR Horst 4:2

SV Türkspor Bad Oldesloe: Blend Selimi, Luca Störmer, Marsel Alias Kmiec, Bilal Bilgic, Muhammed Mecit Kurtoglu, Hokir Busali, Malte Haas (67. Nichita Cremenciutchii), Adrian Matysik, Jonas Borrek, Arber Selimi, Arbnor Mustafa - Trainer: Sebastian Fojcik - Trainer: Essmatulla Omid

VfR Horst: Yannis Horvath (84. Ronny Steven Müller), Matthes Haack (78. Osei Kwadwo), Dominik Bubat, Tim Moritz, Patrick Meyer, Paris Bruhn, Marvin Stegers (87. Torben Sternberg), Lennart Dora, Mattis Lüchau, Tim Jeske, Evans Nii Martei Commodore (67. Malte Rathjen) - Trainer: Thorben Reibe

Zuschauer: 73

Tore: 1:0 Luca Störmer (1.), 1:1 Tim Jeske (37.), 1:2 Dominik Bubat (45.), 2:2 Arbnor Mustafa (72.), 3:2 Arbnor Mustafa (77.), 4:2 Hokir Busali (89.)

SSC Hagen Ahrensburg (5./12 Punkte) – SV Todesfelde II (9./7 Punkte) 2:1

Hagen legte mit zwei frühen Treffern durch Zerbe und Pohlmann den Grundstein für den dritten Saisonsieg. Todesfelde kam zwar noch zum Anschluss durch Studt, konnte aber trotz guter Phasen in der zweiten Halbzeit nicht mehr ausgleichen. Hagen festigt mit nun zwölf Punkten seine Position in der oberen Tabellenhälfte. Todesfelde verliert weiter an Boden.

SSC Hagen Ahrensburg – SV Todesfelde II 2:1

SSC Hagen Ahrensburg: Henrik Dierk, David Kyas, Christopher Herklotz, Jakob Heinrich Bier (90. Raphael Reifschneider), Marc Misselhorn, Leo Zerbe, Kent Wienholtz, Julius Frederic Daniel Schneider (85. Jakob Kyas), Rico Pohlmann (59. Alexander Kordys), Christopher Liebau (67. Jurek Keller), Niklas Broszio - Trainer: Aydin Taneli

SV Todesfelde II: Julian Holz, Reik Ole Steffens, Lasse Schwiemann, Kayahan Demirtag, Paul Rieseler (41. Junis Birgül), Yannick Phil Hagemann (73. Bejte Rama), Dennis Studt, Jonas Sebastian Kainzinger, Sam Alparslan Puranaci, Cornel Josef Barlikowski, Jakob Friedrichs - Trainer: Sebastian Fojcik

Schiedsrichter: Jan-Malte Ganz

Tore: 1:0 Leo Zerbe (1.), 2:0 Rico Pohlmann (24.), 2:1 Dennis Studt (49.)

VfB Lübeck II (2./17 Punkte) – TSV Bargteheide (7./9 Punkte) 3:1

Die U23 des VfB Lübeck bleibt dem Tabellenführer dicht auf den Fersen. Nach Toren von Al-Saadi und Jeschonek verkürzte Bargteheide durch Kentzler, doch Polikeit sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung. Lübeck II bleibt ungeschlagen und ist nun nur noch einen Punkt hinter Eichholz. Bargteheide konnte nur phasenweise mithalten und bleibt im Mittelfeld.

VfB Lübeck II – TSV Bargteheide 3:1

VfB Lübeck II: Phillip Diestel, Henry Jeschonek, Davyd Ramaki (60. Linus Goldmann), Felix Vihrog, Torben Sachau (88. Mariss Kolja Boll), Elias Muslim Fadhil Al-Saadi, Anés Hadj (81. Davin Polikeit), Collin-Noel Goerke (71. Marvin Grabowski), Nemo Semjon Philipp, Ramiz Demir, Mika Lehnfeld (39. Artur Galtsew) - Trainer: Oliver Stutzky

TSV Bargteheide: Louis Hinze, Sandro Schönberger (76. Lenas Jahn), Jakob Laurenz Henk (76. Miles Kinnigkeit), Hans Cedric Stoltenberg, Sebastian Noah Mac Leu (85. David Timmermann), Florian Henk, Henri Lasse Benthien, Alex Tom Krüger, Malte Kentzler, Luca Maximilian Schulz (68. Pascal Leppin), Joey Jos Van Unen (46. Colin Hilpert) - Trainer: Michel Wohlert

Schiedsrichter: Sebastian Vorbeck - Zuschauer: 51

Tore: 1:0 Elias Muslim Fadhil Al-Saadi (33.), 2:0 Henry Jeschonek (45.), 2:1 Malte Kentzler (59.), 3:1 Davin Polikeit (88.)