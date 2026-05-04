Erste Niederlage für die Dritte in 2026

Für unsere Dritte setzte es in Burguffeln die erste Niederlage im Jahr 2026. Nach einer frühen Roten Karte spielte die TSV fast die gesamte Partie in Unterzahl und hatte es dadurch von Beginn an schwer.
Bereits in der 14. Minute kam es zur spielentscheidenden Szene: Nach einem Foul von Ozan Yahsi im Strafraum an Jakub Spiewak zeigte der Schiedsrichter folgerichtig auf den Punkt. Von Immenhäuser Seite gab es daran kaum Zweifel. Nur Torwart Davor Marinic sah nach dem Elfmeterpfiff wegen einer Unsportlichkeit zunächst die Gelbe Karte. Damit war er jedoch nicht einverstanden, reagierte erneut unsportlich, zeigte dem Schiedsrichter eine abfällige Geste und musste folgerichtig mit Rot vom Platz.
Da kein Ersatztorwart zur Verfügung stand, ging Feldspieler Marvin Perndl zwischen die Pfosten und machte seine Sache trotz der schwierigen Situation ordentlich. Bei allen drei Gegentoren war er machtlos und konnte sich sogar mehrfach mit guten Paraden auszeichnen.
Den fälligen Elfmeter verwandelte Spiewak zum 1:0 (19.), McCuiston erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (34.). Kurz nach dem Seitenwechsel fiel mit dem 3:0 durch Hopf (48.) bereits die Entscheidung.
Am Ende steht die erste Niederlage des Jahres 2026 für unsere Dritte.
Aufstellung TSV Immenhausen III:
Davor Marinic, Ozan Yahsi, Maxim Maier (36. Yuossouf Sylla), Marvin Perndl, Arlind Adrijan Gjafa (60. Thanawut Khata-In), Alexander Loos, Kevin Sieckmann (72. Lasse Köhling), Samuel Desel (72. Tobias Briele), Belal Tarzi
Trainer: Andreas Kunze, Stefan Thöne
Tore:
1:0 Jakub Spiewak (19‘ Foulelfmeter)
2:0 Franklin McCuiston (34‘)
3:0 Fynn Luca Hopf (48‘)
Rot:
Davor Marinic (14‘, TSV Immenhausen III)