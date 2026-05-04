Erste Niederlage für die Dritte in 2026

– Foto: TSV Immenhausen

Für unsere Dritte setzte es in Burguffeln die erste Niederlage im Jahr 2026. Nach einer frühen Roten Karte spielte die TSV fast die gesamte Partie in Unterzahl und hatte es dadurch von Beginn an schwer.

Bereits in der 14. Minute kam es zur spielentscheidenden Szene: Nach einem Foul von Ozan Yahsi im Strafraum an Jakub Spiewak zeigte der Schiedsrichter folgerichtig auf den Punkt. Von Immenhäuser Seite gab es daran kaum Zweifel. Nur Torwart Davor Marinic sah nach dem Elfmeterpfiff wegen einer Unsportlichkeit zunächst die Gelbe Karte. Damit war er jedoch nicht einverstanden, reagierte erneut unsportlich, zeigte dem Schiedsrichter eine abfällige Geste und musste folgerichtig mit Rot vom Platz.