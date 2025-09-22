Erste Niederlage für den VfL Bückeburg

Im Spitzenspiel der Bezirksliga 1 Hannover hat der SC Twistringen dem VfL Bückeburg die erste Saisonniederlage zugefügt. In einer hochklassigen Begegnung siegten die Gastgeber mit 2:1 durch einen Last-Minute-Treffer von Moritz Stöver – und rückten damit bis auf einen Punkt an den Tabellenführer heran.

Vor über 300 Zuschauern entwickelte sich im Twistringer Stadion ein Duell auf Augenhöhe. In der Anfangsphase begegneten sich beide Teams mit viel Respekt, ehe der VfL Bückeburg in der 26. Minute erstmals zuschlug: Linus Strauchmann setzte sich auf der rechten Seite durch und legte mustergültig für Alexander Bremer auf, der zur Führung für die Gäste vollendete.

Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Sechs Minuten später traf Justus Schlake per Kopf zum Ausgleich, nachdem er eine Hereingabe von rechts schulbuchmäßig verwertete (32.).

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein intensives Spiel, das von taktischer Disziplin und hohem Tempo geprägt war. Zunächst war Twistringen feldüberlegen, doch der VfL kämpfte sich zurück und erspielte sich zwischen der 70. und 85. Minute ein leichtes Übergewicht. Florian John traf mit einem feinen Schlenzer nur den Pfosten, Jamie Hese scheiterte frei vor Keeper Marcel Schröder.

Als alles nach einem leistungsgerechten Unentschieden aussah, schlug der SC doch noch zu: In der dritten Minute der Nachspielzeit nutzte Twistringen einen Ballgewinn tief in der eigenen Hälfte zum schnellen Umschaltspiel. Moritz Stöver wurde auf der linken Seite freigespielt, behielt vor dem Tor die Nerven und schob überlegt zum 2:1-Endstand ein.

Analyse: Zwei verpasste Momente kosten Bückeburg den Punkt

„Wir haben Twistringen bei beiden Gegentoren zu viel Platz gelassen“, lautete das nüchterne Fazit aus dem Bückeburger Lager. Insbesondere nach dem 1:0 habe man die Chance verpasst, direkt nachzulegen. Gleiches gilt für die Phase Mitte der zweiten Halbzeit, als Bückeburg dem Sieg näher war. Die Gastgeber hingegen zeigten sich in den entscheidenden Momenten kaltschnäuziger.

Trotz der ersten Niederlage bleibt der VfL Bückeburg mit 18 Punkten aus sieben Spielen Tabellenführer. Der SC Twistringen (17) und der VfR Evesen (16) folgen dicht dahinter. Schon in den kommenden Wochen deutet sich ein Dreikampf um die Spitzenposition an – mit dem VfL weiter mittendrin.

SC Twistringen – VfL Bückeburg 2:1

SC Twistringen: Marcel Schröder (geb. Bavendiek), Marvin Schwenker, Jonas Wilkens (73. Hannes Fortkamp), Justus Schlake (77. Aaron Noah Djulic), Johann Beuke, Moritz Stöver, Louis Thelken (95. Kevin Diekmann), Dean Nobis (83. Elias Wilkens), Lüder Uhlhorn, Tom Thiede, Beytullah Sengönül (93. Matthias Brokering) - Trainer: Simon Beuke - Trainer: Timo Rathkamp

VfL Bückeburg: Bennet Brandt (96. Maximilian Schmidt), Alexander Kummert, Jan-Luca Steierberg (85. Kilian-Maurice Zenke), Julian Steierberg, Fynn Marzinowski (83. Bennet Blaume), Marcel Buchholz, Noah-Mattis Bartke (64. Jamie Hese), Bastian Evers, Linus Maximilian Strauchmann, Christian Paul Schwier (68. Florian John), Alexander Bremer - Trainer: Michael Evers - Trainer: Kim Neubert

Schiedsrichter: Wilken Bargemann

Tore: 0:1 Alexander Bremer (26.), 1:1 Justus Schlake (32.), 2:1 Moritz Stöver (90.+3)