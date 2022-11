Erste Niederlage für den SVB Laxten gewinnt in Bentheim

Es war klar, dass dieser Tag kommen würde und doch geht man letztlich enttäuscht vom Platz, weil es nicht notwendig war.

🇮🇩 #svberste verliert erstmals nach 23 Spielen zum Abschluss der Hinrunde gegen ein effektives SV Olympia Laxten mit 2:5.

„Das waren 2 Riesendinger“ ärgerte sich Trainer Kai Vennekate nach dem Spiel. Gemeint war damit die Anfangsphase, in der unser Team es verpasst hatte früh in Führung zu gehen. Sebastian Schmagt scheiterte mit der besten Chance am Querbalken (3.).

Besser machten es heute die Gäste die ihrerseits eine ihrer zwei Chancen vor der Halbzeit eiskalt zum 1:0 nutzten (29.).

Im Durchgang zwei ein ähnliches Bild. Unsere Mannschaft hatte die Mehrzahl der Torchancen. Jedoch waren es weiter die Emsländer, die ihre sich bietenden Chancen eiskalt ausnutzten und auf 2:0 erhöhten (66.)

Allerdings schaffte es diesmal Spielertrainer Sebastian Schmagt, der zuvor wiederholterweise mit zwei Kopfbällen scheiterte, zu antworten. Blank vor der Bude behielt er die Ruhe und verkürze damit auf 1:2 (68.). Im Anschluss drückte unser Team auf den Ausgleich. Immer wieder gerade per Kopf kam man zu besten Chancen. Allerdings vereitelte der gute Torwart der Gäste auch den best platziertesten von Timo Kepplin (80.).

Als in 86. Minute dann eine Bogenlampe unglücklich in unser Tor fiel war die Vorentscheidung gefallen. In einer wilden Schlussphase erhöhten die Gäste zuerst auf 4:1 (89.), ehe der eingewechselte Felix Roggmann nochmal verkürzte (90+5.).

Der Schlusspunkt gehörte heute aber weiterhin dem gut konternden effektiven Gast aus Laxten (90+7.), als unsere Mannschaft alles nach vorne warf.

Am Ende steht ein 2:5 und die erste Niederlage nach wahnsinnigen 23 ungeschlagenen Spielen.

Kurz durchatmen, Mund abwischen und weitermachen! 💪 Und vor allem stolz sein auf brettstarke 40 Punkte in einer überragenden Hinrunde!

Nächsten Freitag schon gibt es die Chance zurückzuschlagen. Dann starten wir in die Rückrunde und der VfL Weiße Elf Nordhorn - Die Erste ist an der Großen Maate zu Gast (Anstoß 19:30 Uhr).

