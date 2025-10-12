Erste Niederlage des Primus – Kilic: „Mentalität ist eine Qualität"

Der SSV Merten hat den bis dato ungeschlagenen Spitzenreiter VfL Vichttal mit 2:1 bezwungen. Trainer Bünyamin Kilic lobte nach einer leidenschaftlichen Vorstellung die Mentalität und den Charakter seines jungen Teams.

Der SSV Merten hat am siebten Spieltag der Mittelrheinliga für eine Überraschung gesorgt. Mit einem leidenschaftlichen Auftritt bezwang die Mannschaft von Trainer Bünyamin Kilic den Tabellenführer VfL Vichttal mit 2:1 und fügte dem Favoriten die erste Saisonniederlage zu.

„Wir führen 2:0 und kriegen dann einen unnötigen Elfmeter gegen uns. Bis dahin haben wir das brutal gut verteidigt“, fasste Kilic das Spielgeschehen zusammen. Schon in der Anfangsphase hatte Vichttal Druck gemacht, doch Merten hielt stark dagegen. „Vichttal hatte in den ersten zehn Minuten wirklich gedrückt. Wir waren mit unserer Systemumstellung noch am Kämpfen. Danach haben wir das richtig gut gemacht und das Spiel im Griff gehabt.“

Chancenwucher in Halbzeit eins

Bereits im ersten Durchgang hätten die Hausherren in Führung gehen können, ließen aber mehrere Großchancen liegen. „Wir hatten eine hundertprozentige durch Okoroafor im Fünfer, der schießt aus acht Metern drüber. Dann Hamza Salman, der nur noch ins Eck schieben muss, und wieder Salman, aus der Drehung, den der Torwart stark hält. Auch Berat Kocatepe hatte nach einer Ecke eine Riesenmöglichkeit – da rettet noch ein Bein in höchster Not.“

Zur Pause blieb es beim 0:0, doch Merten startete furios in die zweite Hälfte. Innerhalb von 120 Sekunden trafen Michael Okoroafor (51.) und Hamza Salman (53.) zum 2:0. „Wir haben die ersten beiden Chancen in der zweiten Halbzeit direkt gemacht – Vichttal hatte Wut im Bauch, aber wir haben das sehr gut wegverteidigt“, so Kilic.

Spannung nach Elfmeter – hitzige Schlussphase

In der 64. Minute brachte Pepijn Schlösser die Gäste per Foulelfmeter zurück ins Spiel. „Ein brutal unnötiger Elfmeter. Mounir Hassan will den Ball wegschießen, trifft aber auch den Gegenspieler. Kann man geben“, gestand Kilic ehrlich.

Merten wackelte kurz, fand aber immer wieder Entlastung. „Wir hätten durchaus noch einen Konter setzen können. Eigentlich muss es sogar noch Elfmeter für uns geben, als Bilal El Morabiti runtergezogen wird – aber es wird nicht gepfiffen.“

Die Partie wurde in der Schlussphase zunehmend hitzig. In der 83. Minute sah Torschütze Hamza Salman Gelb-Rot, nachdem er trotz Abpfiffs weiterspielte. „Danach wurde es brutal hitzig, viel Chaos auf beiden Seiten. Aber wir haben eine brutale Mentalität gezeigt, und Mentalität ist auch eine Qualität“, lobte Kilic.

Junge Spieler ragen heraus

Besonders beeindruckt zeigte sich der Mertener Coach von seiner jungen Mannschaft: „Elliot Albert, war heute Wahnsinn – was der an Zweikämpfen gewonnen hat, war nicht mehr menschlich. Berat Kocatepe, Mounir Hassan, Luke Schäfer im Tor, alle drei 19 – alle haben überragend gespielt.“

Trotz zahlreicher Ausfälle zeigte das Team eine geschlossene Leistung. „Wir wurden belohnt, obwohl wir eine krasse personelle Situation haben. Das, was die Jungs heute abgerissen haben, war SSV Merten, wie ich ihn kenne.“