Erste Niederlage der Saison - Oberweimar verlieren gegen Weimarer SV

In einem spannenden Spiel mit allem, was die 170 Zuschauer begehren, fand der Gast vom Weimarer SV letztlich die effektiveren Mittel, um die Partie für sich zu entscheiden. Mit 2:3 verloren unsere VfB Herren am Sonntag Nachmittag vor herrlicher Kulisse. Nach einem Abtasten der ersten Viertelstunde versetzte der Gast unserem Team einen harten Doppelschlag: Zunächst flog ein strammer Schuss aus der Distanz unhaltbar in den Winkel (14.Min.) und nur zwei Minuten später wurde Goalgetter Wieland nach einem unnötigen Ballverlust lang geschickt und ließ sich das Duell mit Keeper Schneider nicht nehmen - 0:2 (16.Min.).

In einem spannenden Duell in der Kreisliga Mittelthüringen Nord setzte sich der Weimarer SV mit 3:2 gegen den VfB Oberweimar durch. Bereits in der 3. Minute eröffnete Moritz Müller mit einem präzisen Schuss das Tor für die Gäste. Nur sechs Minuten später erhöhte Marvin Wieland nach einer mustergültigen Vorlage von Müller auf 0:2. Der VfB Oberweimar zeigte jedoch Moral und verkürzte in der 23. Minute durch Ole Hoffmann auf 1:2. In der Schlussphase sorgte Simon Doms in der 82. Minute für die Vorentscheidung, als er nach einer Flanke von Wieland das 1:3 erzielte. In der Nachspielzeit gelang dem VfB durch ein unglückliches Eigentor von Christoffer Scheer der Anschlusstreffer zum 2:3, doch die Zeit reichte nicht mehr für den Ausgleich. 170 Zuschauer erlebten ein packendes Spiel in Falkenburg.