Erste Niederlage der Rückrunde, Oberglatt unterliegt dem Leader

Nach einem makellosen Start in die Rückrunde mit drei Siegen in Serie musste die 1. Mannschaft des FC Oberglatt am Wochenende einen ersten Dämpfer hinnehmen. Auswärts beim weiterhin ungeschlagenen FC Zürich-Affoltern setzte es eine 1:4-Niederlage.

Die Ausgangslage war bereits vor Anpfiff anspruchsvoll: Die Gastgeber waren mit 13 Siegen und einem Unentschieden aus 14 Spielen das Mass aller Dinge. Entsprechend selbstbewusst trat das Heimteam auch auf. Von Beginn an setzte Zürich-Affoltern auf aggressives Pressing und störte den Oberglatter Spielaufbau früh. Besonders im Gegenpressing zeigte sich die Klasse des Tabellenführers, der den Gästen kaum Zeit und Raum zur Entfaltung liess.

Kurz nach Wiederanpfiff folgte der nächste Paukenschlag: In der 52. Minute erhöhte Zürich-Affoltern auf 3:0 und stellte die Weichen früh auf Sieg.

Das 1:0 fiel folgerichtig nach einem Fehler im Aufbauspiel. Ein Pass von Torhüter Mota wurde abgefangen und vom gegnerischen Stürmer eiskalt verwertet. In der Folge wirkte Oberglatt verunsichert, während die Gastgeber ihre Dominanz weiter ausspielten. Das 2:0 entstand erneut aus einer Balleroberung nach intensiv geführtem Zweikampf, bei dem Oberglatt zu passiv agierte. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause.

Trotz des deutlichen Rückstands zeigte Oberglatt in der Folge Moral. Die Gäste starteten engagiert in die zweite Halbzeit und erspielten sich mehrere gute Aktionen. Nach einem schnellen Konter über die linke Seite wurde es gefährlich: In einer Eins-gegen-eins-Situation zog der Oberglatter Angreifer das Foul clever, woraufhin der Schiedsrichter folgerichtig auf den Punkt zeigte. Momo verwandelte den fälligen Elfmeter souverän zum 3:1.

In dieser Phase war ein Aufbäumen der Gäste deutlich erkennbar. Oberglatt konnte sich vermehrt in der gegnerischen Hälfte festsetzen, ohne jedoch zwingende Torchancen zu kreieren. Die Defensive des Heimteams stand weiterhin stabil und liess kaum klare Abschlüsse zu. Mit einem schnellen Gegenstoss setzte Zürich-Affoltern schliesslich den Schlusspunkt und erzielte das entscheidende 4:1.

Trotz der Niederlage bleibt festzuhalten, dass Oberglatt insbesondere in der zweiten Halbzeit eine Reaktion zeigte und phasenweise auf Augenhöhe agierte. Die Partie machte jedoch auch deutlich, auf welchem Niveau der Tabellenführer aktuell spielt.

Für den FC Oberglatt gilt es nun, die richtigen Lehren aus dieser Niederlage zu ziehen. Bereits am kommenden Sonntag bietet sich im Heimspiel im Chliriet gegen den SV Seebach die Gelegenheit zur Wiedergutmachung.

HOPP OBERGLATT!

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