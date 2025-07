Erste Neuzugänge vorgestellt: Viktoria Berlin baut Team um Enes Küc

Am Sonntag startet der FC Viktoria 1889 Berlin in die neue Oberliga-Saison. Mit Thomas Kost und Rocco Teichmann wurden zwei Personalfragen abseits des Platzes geklärt. Nun bekommt auch der Kader ein Gesicht.

Es bleiben nur noch wenige Tage bis zum Saisonstart und noch ist unklar, wer am Wochenende für Viktoria Berlin auflaufen wird. Aber: Der Kader des Regionalliga-Absteigers nimmt langsam aber sicher Form an. Zur Erinnerung: Nach dem Abstieg in die Oberliga war es um die Himmelblauen wochenlang still geworden, es wurde sogar über einen Rückzug spekuliert, weil Trainer und Spieler abgewandert sind und gegen die Spielbetriebs-GmbH zudem ein vorläufiges Insolvenzverfahren eröffnet wurde.

In der vergangenen Woche meldete sich der einstige Drittligist dann zurück, stellte mit Thomas Kost einen neuen Cheftrainer und mit Rocco Teichmann einen Rückkehrer auf der Position des sportlichen Leiters vor. Es hieß, dass ein Großteil des Kaders bereits im Hintergrund zusammengestellt wurde. Die Entscheidung, lange nichts nach außen zu kommunizieren, soll bewusst getroffen worden sein, um sich zunächst auf die Planungen zu konzentrieren.