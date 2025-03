Erste Neuzugänge für die Saison 25/26 beim SVN

Dario Schwind, spielt derzeit beim FC Bammental in der Verbandsliga. Trotz seiner erst 22 Jahre kann er bereits 33 Verbandsligaspiele und 48 Landesliga Spiele vorweisen. Ausgebildet wurde Dario zum Großteil in der Jugend der SG HD Kirchheim. Oli Mahrt, Co-Trainer, durfte ihn bereits 2 Jahre beim FC Bammental trainieren. Er lobt explizit den großen Ehrgeiz auf und neben dem Platz: „Dario ist ein Spieler welcher in der Offensive flexibel einsetzbar ist und hierbei durch seine robuste Spielweise, sowie Schnelligkeit besticht. Außerdem hat er einen sehr angenehmen Charakter. Solche Jungs brauchen wir hier beim SVN“.

Der 2. Neuzugang ist Yassin Belkihel, welcher bereits mit Dario Schwind in der Jugend der SG HD Kirchheim 6 Jahre zusammenspielte. Zuvor war der 23-jährige Yassin in der Jugend des SV Sandhausen aktiv. Im Herren Bereich spielte Yassin bei der SG HD Kirchheim, seinem Heimatverein in Eberbach und zuletzt beim FV Mosbach. „Wir sind davon überzeugt das Yassin bei uns mit dem nötigen Vertrauen und Selbstbewusstsein wieder in tritt kommen wird und dadurch eine große Bereicherung für unser Offensivspiel sein wird. Auch habe ich Yassin als sehr angenehmen und sympathischen Menschen kennenlernen dürfen“, so Trainer Yves Schäufele.

Desweiteren schließt sich Karim Afsa, welcher in Neckarbischofsheim wohnhaft ist, dem SVN an. Die Wege von Karim und Yves haben sich in den letzten Jahren öfters gekreuzt, der Kontakt ist hierbei nie abgerissen. „Ich habe in der Vergangenheit mehrfach versucht Karim zu verpflichten, nun bin ich sehr glücklich, dass es endlich geklappt hat. Mit seiner Zweikampfstärke und Schnelligkeit wird er eine Verstärkung für unsere Defensive sein. Außerdem sehe ich bei ihm mit seinen erst 20 Jahren noch einiges an Entwicklungspotenzial“. Ausgebildet wurde Karim unter anderem 3 Jahre in der Jugend der SpVgg Neckarelz und war hier 3 Jahre lang Stammspieler in der Verbandsliga.