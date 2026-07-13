Erste Neuzugänge fix: Optik Rathenow präsentiert Spielertrio

– Foto: Michel Grabowski

Der Oberligist FSV Optik Rathenow stellt die personellen Weichen für die anstehende Spielzeit 2026/2027. Mit einem regionalligaerfahrenen Akteur, einem treffsicheren Außenbahnspieler und einem flexiblen, beidfüßigen Talent setzt der Verein konsequent auf sein bewährtes Konzept der Verbindung von Fußball, Berufsausbildung und Studium. Die drei jungen Spieler bringen trotz ihres Alters bereits beachtliche Erfahrungen aus verschiedenen Spielklassen mit und sollen dem Kader die nötige Qualität für die kommenden Aufgaben verleihen.

Beim FSV Optik Rathenow gilt für die Kaderplanung der anstehenden Saison in der NOFV-Oberliga Nord unverändert die traditionelle Philosophie, die Arbeit, Schule oder Studium mit dem Leistungsfußball verknüpft. Die ersten drei feststehenden Neuzugänge spiegeln diesen Weg deutlich wider. Der Verein setzt gezielt auf junge, entwicklungsfähige Akteure, die im Havelland den nächsten Karriereschritt gehen wollen und gleichzeitig eine berufliche Perspektive abseits des grünen Rasens verfolgen, um sich langfristig im ambitionierten Amateurfußball zu etablieren.

Ein regionalligaerfahrener Allrounder für das Mittelfeld

Als erster neuer Akteur sticht Maxime Langner hervor, der im jüngsten Testspiel gegen den 1. FC Union Berlin bereits Spielpraxis im roten Dress sammelte. Er ist der jüngere Bruder des langjährigen Optik-Akteurs Marc Langner und steht sinnbildlich für die Ausrichtung des Klubs. Trotz seiner Jugend kann der körperlich kräftige Rechtsfüßer bereits auf die Erfahrung von 70 Einsätzen in der Regionalliga für Rot-Weiß Erfurt und Chemie Leipzig zurückblicken. In Rathenow wird er leistungsorientierten Fußball mit einer Berufsausbildung kombinieren und soll nach den ersten Eindrücken der Testspiele vor allem das offensive Mittelfeld verstärken.

Ein torgefährlicher Offensivgeist für die linke Außenbahn

Die zweite Neuverpflichtung für die offensive Abteilung ist Dzenis Hot. Der aktuell noch 21-jährige Spieler genoss seine fußballerische Ausbildung beim BFC Dynamo. In der Vergangenheit bewies er seine Qualitäten vor allem in den direkten Duellen gegen Rathenow: In insgesamt drei Partien für seine vorherigen Stationen Tasmania, Eintracht Mahlsdorf und den Berliner AK erzielte er zwei Tore gegen den FSV. Nun soll er seine Schnelligkeit und Torgefahr auf der linken Außenbahn für den FSV einbringen.

Flexibilität und Beidfüßigkeit aus dem Südwesten

Komplettiert wird das Trio durch Jamal Chinedu Willrich, der in Kaiserslautern geboren wurde. Der 20-Jährige durchlief die Jugendabteilungen des SV Elversberg und des FK Pirmasens. Bereits im Alter von 18 Jahren sammelte er erste Erfahrungen im Herrenbereich beim SV Gonsenheim in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. In der abgelaufenen Spielzeit war der beidfüßige Außenbahnspieler, der auf beiden Flügeln flexibel einsetzbar ist, für den FC Emmelshausen-Karbach in derselben Staffel aktiv und bringt somit wertvolle taktische Optionen in das taktische Gefüge der Brandenburger.