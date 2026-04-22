Erste Neuzugänge bei FSK Vollmarshausen

Der FSK Vollmarshausen kann die ersten personellen Verstärkungen für die neue Spielzeit präsentieren. Mit Jan-Ole Zinke stößt dabei ein alter Bekannter zum Team von Trainer Osman Duygu.

Er spielte bereits im Jugendbereich der JFV Söhre unter dessen Leitung und kennt somit die Spielphilosophie seines Trainers bestens. Nach einer berufsbedingten Pause greift er nun wieder an und will beim FSK neu durchstarten.

Zudem freut sich die FSK über die Verpflichtung von Jonas Büttrich. Der junge Offensivspieler konnte in seinem ersten Seniorenjahr bereits wichtige Erfahrungen sammeln und überzeugte dabei mit einer beachtlichen Torquote. Mit seinem Einsatz und seinem Entwicklungspotenzial stellt er eine vielversprechende Verstärkung für den Kader dar.