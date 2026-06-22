Erste Neuverpflichtung des SSV fix: Arber Kryeziu kommt aus Vernich von Bruno Arndt · Heute, 11:02 Uhr · 0 Leser

Der SSV Weilerswist freut sich, seine erste Neuverpflichtung für die kommende Saison bekanntzugeben. Mit Arber Kryeziu wechselt ein äußerst torgefährlicher Angreifer vom Gemeinderivalen TuS Vernich zum SSV. Der Stürmer überzeugte in den vergangenen drei Spielzeiten mit konstant starken Leistungen und einer bemerkenswerten Trefferquote. In insgesamt 62 Pflichtspielen erzielte Kryeziu 63 Tore für den TuS Vernich und zählte damit zu den erfolgreichsten Offensivspielern der Region.

Beim SSV Weilerswist soll der Neuzugang künftig eine zentrale Rolle in der Offensive übernehmen und mit seiner Abschlussstärke wichtige Akzente im Angriff setzen. Die Verantwortlichen versprechen sich von ihm zusätzliche Qualität, Erfahrung und Durchschlagskraft im letzten Drittel. Auch Arber Kryeziu blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Herausforderung: „Ich möchte mit meinen Toren dazu beitragen, dass es eine erfolgreiche Saison für den SSV Weilerswist wird“, erklärt der Neuzugang. Arber Kryeziu wird in Zukunft beim SSV Weilerswist die Rückennummer 9 tragen.