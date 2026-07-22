Erste Namen klar: Mit diesen Spielern geht Viktoria in die Berlin-Liga

Nach dem Absturz aus der dritten Liga startet Viktoria Berlin in der Berlin-Liga neu. Der erste Test am Sonntag verriet Teile des neuen Kaders.
Der Niedergang müsse gestoppt werden. Mit diesen dramatischen Worten hat der Vorstand des FC Viktoria 1889 die neue Saison eingeleitet. Die erste Herrenmannschaft tritt erstmals seit 2011 wieder in der Berlin-Liga an, ist nach dem zwischenzeitlichen Höhenflug bis in die 3. Liga zuletzt hart gefallen.
An der Seitenlinie hat Andre Littler das Kommando übernehmen. Er war zuletzt für die zweite Mannschaft in der Landesliga verantwortlich und wird einen großen Teil seines Kaders auch in der anstehenden Spielzeit trainieren. Im Testspiel gegen die Sportfreunde Charlottenburg-Wilmersdorf (2:2) liefen so unter anderem Torhüter Patrick Kühn, Kapitän Justin Thiele und Torjäger Joshua Isaias Almedom auf. Auch Talente aus der U19, die bis zu diesem Sommer noch an der höchsten Spielklasse, der DFB Nachwuchsliga, teilnahm, sind dabei. Boris Kamdem und Ilmuzdin Akajewa durften am Sonntag ran.
Die überraschendste Personalie ist womöglich Georgios Labroussis. Der 24-jährige Linksverteidiger, der beim 1. FC Union Berlin ausgebildet wurde, sammelte in Babelsberg und bei Lichtenberg 47 bereits Regionalliga-Erfahrung, war in der Rückrunde Stammkraft bei Viktoria in der Oberliga und scheint auch nach dem Abstieg an Bord zu bleiben.
Über die weitere Zusammenstellung des Kaders dürften die kommenden Testspiele zusätzliche Erkenntnisse bringen. Am Donnerstag tritt Viktoria beim BSV Grün-Weiß Neukölln an. Nur zwei Tage später folgt der Härtetest der Vorbereitung beim Oberligisten Tennis Borussia. Bevor die Berlin-Liga startet, stehen weitere Testspiele gegen den Friedenauer TSC und die U23 des SV Lichtenberg 47 an. In der Berlin-Liga dürfte das Ziel der Lichterfelder klar sein: Klassenerhalt und den freien Fall stoppen.