Erste Namen klar: Mit diesen Spielern geht Viktoria in die Berlin-Liga

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Nach dem Absturz aus der dritten Liga startet Viktoria Berlin in der Berlin-Liga neu. Der erste Test am Sonntag verriet Teile des neuen Kaders.

Der Niedergang müsse gestoppt werden. Mit diesen dramatischen Worten hat der Vorstand des FC Viktoria 1889 die neue Saison eingeleitet. Die erste Herrenmannschaft tritt erstmals seit 2011 wieder in der Berlin-Liga an, ist nach dem zwischenzeitlichen Höhenflug bis in die 3. Liga zuletzt hart gefallen.

An der Seitenlinie hat Andre Littler das Kommando übernehmen. Er war zuletzt für die zweite Mannschaft in der Landesliga verantwortlich und wird einen großen Teil seines Kaders auch in der anstehenden Spielzeit trainieren. Im Testspiel gegen die Sportfreunde Charlottenburg-Wilmersdorf (2:2) liefen so unter anderem Torhüter Patrick Kühn, Kapitän Justin Thiele und Torjäger Joshua Isaias Almedom auf. Auch Talente aus der U19, die bis zu diesem Sommer noch an der höchsten Spielklasse, der DFB Nachwuchsliga, teilnahm, sind dabei. Boris Kamdem und Ilmuzdin Akajewa durften am Sonntag ran.