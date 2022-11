Erste mit Last-Minute-Pleite, Zweite und Dritte siegen

Kurzer Rückblick auf das Wochenende unserer Herrenteams:

Eine ganz bittere 2:4-Niederlage beim SV Langen musste am Sonntag unsere Erste hinnehmen. Wieder einmal war es die 90. Minute, die der Forsting-Elf dabei das Genick brach: Als sich alle schon auf ein Unentschieden geeinigt hatten, bekamen die Hausherren in der Schlussminute einen Strafstoß zugesprochen und trafen zum 3:2. In der Nachspielzeit erhöhte Langen dann zum Endstand. Eine total unnötige Niederlage nach zuvor fünf ungeschlagenen Spielen am Stück, doch viel Zeit zum Ärgern bleibt nicht. Am Freitagabend (20 Uhr) steht nämlich schon das so wichtige Stadtderby in Laxten an - es geht um mehr als drei Punkte.