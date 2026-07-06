Erste Mannschaft stellt die Weichen für die neue Saison

Nachdem die Sportfreunde Dobel den Aufstieg in der vergangenen Saison am Ende noch aus der eigenen Hand gaben, möchte die erste Mannschaft mit frischem Schwung und einigen Veränderungen in die neue Spielzeit starten.

Ein wichtiges Zeichen der Kontinuität wurde bereits frühzeitig gesetzt: Cheftrainer Michael Müller verlängerte seinen Vertrag und wird den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit der Mannschaft weitergehen. Mit seiner Debeka-Niederlassung ist er zudem neuer Partner im Sponsorennetzwerk der Sportfreunde Dobel. Ein starkes Signal für Beständigkeit, Vertrauen und den Zusammenhalt, der den Verein in den vergangenen Jahren ausgezeichnet hat.

Auch Co-Trainer Uli Groth bleibt dem Trainerteam erhalten. Sein Schwerpunkt wird künftig noch stärker auf dem Torwarttraining liegen, wo er sich intensiv um die Weiterentwicklung unserer vier Torhüter kümmern wird.

Neu im Trainerstab begrüßen wir Maxim Struhak als spielenden Co-Trainer. Der zertifizierte DFB-Basis-Coach sammelt im Rahmen seines Sportmanagement-Studiums wertvolle Praxiserfahrung in der Fußballschule des KSC und bringt aktuelles Fachwissen, moderne Trainingsmethoden sowie neue taktische Impulse mit. Seine Expertise soll die sportliche Weiterentwicklung der Mannschaft zusätzlich vorantreiben.

Auch auf dem Spielfeld gibt es eine wichtige personelle Veränderung. Die Mannschaft hat Rafa Mirciov zum neuen Kapitän gewählt. Der Abwehrchef gehört seit mehreren Jahren zu den absoluten Leistungsträgern der ersten Mannschaft und überzeugt neben seiner sportlichen Qualität auch durch Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit und Führungsstärke. Künftig wird er die Mannschaft als Spielführer auf das Feld führen.

Mit einem eingespielten Trainerteam, neuen Impulsen und einer klaren Ausrichtung blicken die Sportfreunde Dobel motiviert und voller Vorfreude auf die kommende Saison.