FuPa: Herr Kostenbader, auf die Siege gegen die SG Höchenschwand-Häusern-St. Blasien (6:1) und den FC Bergalingen (2:1) folgten eine knappe 1:2-Niederlage beim Favoriten SV Rheintal und jüngst eine deutliche 0:6-Heimschlappe gegen die SG Geißlingen-Grießen. Warum läuft derzeit nicht rund beim VfB Waldshut?

Holger Kostenbader: Diese 0:6-Pleite! Zum einen müsste es von den Chancen her zur Pause 3:3 stehen. Das zweite Problem war, dass unser Torwart Cristian Damiano angeschlagen ins Spiel gegangen war und unser Ersatztorwart Alexis Biniakou erst zur 40. Minute ankam. Und es kam, wie es kommen musste: Nach dem frühen Eigentor in der ersten Minute – das war ja schon Pech – hat sich unser Torwart so schwer verletzt, dass er eigentlich vom Platz hätte müssen, aber es war gerade noch kein Ersatztorwart da. Cristian blieb deshalb im Tor, bis der Ersatz ankam, daraus resultierte mindestens ein weiteres Tor. Ich selbst hätte vielleicht auch ins Tor können, aber mein Problem war: Ich hatte gerade keine Kickschuhe, weil ich meine dem Schiedsrichter geliehen hatte, der seine vergessen hatte. In der 40. Minute konnten wir endlich den Wechsel vornehmen. Bezeichnend war unsere größte Chance in der ersten Halbzeit: Wir treffen den Pfosten, der Ball kullert an den anderen Pfosten und geht wieder raus. Wir haben uns zugetraut, das Spiel in der zweiten Halbzeit zu drehen, aber wir haben einfach das Tor nicht getroffen. In der 77. Minute haben wir nach einem Konter das 0:4 kassiert – und in den letzten zwei Minuten gab es nochmal zwei Konter, und dann stand es halt 0:6. Das Resultat täuscht über die Leistung weg – ich kann niemandem einen Vorwurf machen, es ist einfach doof gelaufen.

Weiterlesen: Holger Kostenbader: „Die erste Mannschaft soll Ziel und Plattform der Jugendspieler werden" (BZ-Plus)