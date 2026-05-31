"Erste Mal in Geschichte des TSV Ehningen als Verbandsligist dabei"

Ein Spieltag vor dem Saisonende hat der TSV Ehningen vorzeitig die Meisterschaft in der Landesliga, Staffel 2, perfekt gemacht. Nach einer bemerkenswerten Rückrunde, in der das Team einen deutlichen Rückstand aufholte und große Moral bewies, ist der historische Aufstieg in die Verbandsliga perfekt. Trainer Johannes Pfeiffer blickt stolz auf den überraschenden Erfolg und kündigt für die kommende Spielzeit einen radikalen personellen Umbruch im Kader an.
Spontane Freude auf dem Platz und große Pläne für Mallorca
Der vorzeitige Titelgewinn löste bei der Mannschaft und den Verantwortlichen tiefe Emotionen aus. Direkt nach dem gestrigen Schlusspfiff feierten die Spieler auf dem Rasen, obwohl im Vorfeld bewusst nichts organisiert worden war. „Ja, wir haben nach dem Spiel auf dem Platz gefeiert und den Tag gemeinsam genossen. Geplant hatten wir im Vorfeld nichts. Nach dem Spiel kommende Woche in Waldhausen werden wir uns dann die Tage sicherlich noch etwas einfallen lassen, um die Meisterschaft gebührend zu feiern“, berichtet Trainer Johannes Pfeiffer gegenüber FuPa.
Die Ideen für eine gemeinsame Abschlussfahrt nehmen ebenfalls bereits feste Formen an: „Wir machen uns die Tage darüber Gedanken. Wenn ich die Spieler richtig verstanden habe, soll es am Sonntag früh nach dem letzten Spiel in Waldhausen mit dem Flieger nach Mallorca gehen.“
Von der Absicherung des Klassenerhalts an die Tabellenspitze
Ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht den Erfolg des neuen Meisters ein Spiel vor dem Ende der Runde. Mit 17 Siegen, sieben Unentschieden und fünf Niederlagen aus 29 Partien weist der TSV Ehningen 58 Punkte und ein Torverhältnis von 82:42 auf. Der erste Verfolger, der TSV Köngen, liegt mit 55 Punkten (17 Siege, vier Unentschieden, acht Niederlagen; 55:44 Tore) drei Zähler zurück.
Dieser Triumph war zu Saisonbeginn nicht abzusehen, da die Zielsetzung eine völlig andere war. „Grundsätzlich bin ich jemand, der kleinere Brötchen backt. Wir hatten offiziell das Saisonziel, die Liga zu halten. Das hat sich dann irgendwann so ein bisschen zum ‚Die vorderen Plätze ärgern‘ geändert. Letztendlich entstand in den letzten Wochen erst so richtig der Glaube daran, dass man es schaffen kann. Umso schöner fühlt es sich an, wenn man nicht damit rechnet“, gesteht Johannes Pfeiffer.
Eine furiose Aufholjagd und unbändige Moral nach Rückständen
Der Schlüssel zur Meisterschaft lag in einer beeindruckenden Konstanz während der zweiten Saisonhälfte. Während die Konkurrenz in der entscheidenden Phase Nerven zeigte, nutzte Ehningen die Gunst der Stunde. „Ich glaube, es gab viele Punkte. Nach der Hinrunde hatten wir ja schon einige Punkte Rückstand. Gerade die Anfangsphase der Rückrunde war sehr verrückt. Teams, die wochenlang dreifach gepunktet haben, haben immer wieder Punkte gelassen. Irgendwie haben wir uns dann still und heimlich vorbeigeschlichen. Wir haben von Spiel zu Spiel gedacht und uns in einen Lauf gespielt“, analysiert der Coach.
Neben dem spielerischen Können gab vor allem die Mentalität den Ausschlag: „Dann kam auch noch die Moral dazu. Wir haben mit Können und auch etwas Glück einige Spiele nach Rückstand gedreht. In der Rückrunde nach Rückstand noch fünf Spiele gewonnen und eines unentschieden gespielt. Diese Einstellung hat uns dann am Ende ausgezeichnet, immer noch nachlegen zu können.“
Hohe individuelle Qualität
Neben der stimmenden Einstellung profitierte der TSV Ehningen von der Tiefe seines Kaders. Der Trainer konnte im Spielverlauf immer wieder entscheidende Impulse von außen setzen, ohne dass ein Leistungsabfall spürbar wurde. „Wie eben beschrieben, wäre es ohne die Einstellung nicht möglich gewesen. Zudem haben wir schon viel Qualität im Team. Wir hatten diese Saison auch den Luxus, dass wir von der Bank immer wieder mit Personal nachlegen konnten, die das Spiel nochmals beeinflusst haben. Entweder über eine geschlossene Mannschaftsleistung oder auch mal mit der Qualität der einzelnen Spieler haben wir die Spiele dann gewinnen können“, lobt Johannes Pfeiffer.
Das historische Abenteuer in der Verbandsliga
Das Recht zum Aufstieg in die Verbandsliga wird vom Verein ohne jeden Zweifel wahrgenommen, da es dem sportlichen Ethos des Clubs entspricht, sich den veränderten Bedingungen zu stellen. „Aus meiner Sicht ja. Und ich denke auch nicht, dass hier etwas dagegen spricht. Als Sportler haben wir immer den Anspruch, das Maximale herauszuholen. Auch wenn die Herausforderung sehr groß wird. Im Prinzip haben wir so das Minimalziel für nächste Saison erreicht: Klassenerhalt Landesliga“, erklärt Johannes Pfeiffer den logischen Schritt nach oben.
Ein tiefgreifender personeller Umbruch im Meisterkader
Trotz des aktuellen Triumphs steht dem Verein im Sommer eine erhebliche strukturelle Veränderung bevor. Das Gesicht des Teams wird sich radikal verändern und stark verjüngt werden, was eine neue Dynamik mit sich bringt. „Wir werden einen größeren Umbruch im Team haben. Viele Spieler kommen, viele gehen. Ich möchte aber nicht auf die einzelnen Personalien eingehen. Zusammengefasst kann man sagen, dass wir extrem jung werden. Vermutlich eines der jüngsten Teams der Verbandsliga nächste Saison“, skizziert Johannes Pfeiffer.
Mit Mut und Entwicklungsgeist in die Saison 2026/2027
Für die künftige Spielzeit 2026/2027 ist die tabellarische Zielsetzung des Aufsteigers von großem Realismus geprägt. Im Vordergrund steht vor allem das Zusammenwachsen der neu formierten Truppe, ohne sich von Rückschlägen beirren zu lassen. „Faktisch kann es nur eines geben. Wir wollen versuchen, die Liga zu halten. Sportlich ist unser Ziel, dass wir als ‚neues‘ Team schnell zusammenwachsen und uns gemeinsam entwickeln. Da dürfen wir uns auch nicht von Ergebnissen oder sonstigen Themen beeinflussen lassen. Wir nehmen das Abenteuer an und sind das erste Mal in der Geschichte des TSV Ehningen als Verbandsligist dabei“, formuliert Johannes Pfeiffer das abschließende Fazit vor der historischen Premiere.