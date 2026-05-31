"Erste Mal in Geschichte des TSV Ehningen als Verbandsligist dabei"

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Ein Spieltag vor dem Saisonende hat der TSV Ehningen vorzeitig die Meisterschaft in der Landesliga, Staffel 2, perfekt gemacht. Nach einer bemerkenswerten Rückrunde, in der das Team einen deutlichen Rückstand aufholte und große Moral bewies, ist der historische Aufstieg in die Verbandsliga perfekt. Trainer Johannes Pfeiffer blickt stolz auf den überraschenden Erfolg und kündigt für die kommende Spielzeit einen radikalen personellen Umbruch im Kader an.

Der vorzeitige Titelgewinn löste bei der Mannschaft und den Verantwortlichen tiefe Emotionen aus. Direkt nach dem gestrigen Schlusspfiff feierten die Spieler auf dem Rasen, obwohl im Vorfeld bewusst nichts organisiert worden war. „Ja, wir haben nach dem Spiel auf dem Platz gefeiert und den Tag gemeinsam genossen. Geplant hatten wir im Vorfeld nichts. Nach dem Spiel kommende Woche in Waldhausen werden wir uns dann die Tage sicherlich noch etwas einfallen lassen, um die Meisterschaft gebührend zu feiern“, berichtet Trainer Johannes Pfeiffer gegenüber FuPa.

Die Ideen für eine gemeinsame Abschlussfahrt nehmen ebenfalls bereits feste Formen an: „Wir machen uns die Tage darüber Gedanken. Wenn ich die Spieler richtig verstanden habe, soll es am Sonntag früh nach dem letzten Spiel in Waldhausen mit dem Flieger nach Mallorca gehen.“

Von der Absicherung des Klassenerhalts an die Tabellenspitze

Ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht den Erfolg des neuen Meisters ein Spiel vor dem Ende der Runde. Mit 17 Siegen, sieben Unentschieden und fünf Niederlagen aus 29 Partien weist der TSV Ehningen 58 Punkte und ein Torverhältnis von 82:42 auf. Der erste Verfolger, der TSV Köngen, liegt mit 55 Punkten (17 Siege, vier Unentschieden, acht Niederlagen; 55:44 Tore) drei Zähler zurück.

Dieser Triumph war zu Saisonbeginn nicht abzusehen, da die Zielsetzung eine völlig andere war. „Grundsätzlich bin ich jemand, der kleinere Brötchen backt. Wir hatten offiziell das Saisonziel, die Liga zu halten. Das hat sich dann irgendwann so ein bisschen zum ‚Die vorderen Plätze ärgern‘ geändert. Letztendlich entstand in den letzten Wochen erst so richtig der Glaube daran, dass man es schaffen kann. Umso schöner fühlt es sich an, wenn man nicht damit rechnet“, gesteht Johannes Pfeiffer.

Eine furiose Aufholjagd und unbändige Moral nach Rückständen

Der Schlüssel zur Meisterschaft lag in einer beeindruckenden Konstanz während der zweiten Saisonhälfte. Während die Konkurrenz in der entscheidenden Phase Nerven zeigte, nutzte Ehningen die Gunst der Stunde. „Ich glaube, es gab viele Punkte. Nach der Hinrunde hatten wir ja schon einige Punkte Rückstand. Gerade die Anfangsphase der Rückrunde war sehr verrückt. Teams, die wochenlang dreifach gepunktet haben, haben immer wieder Punkte gelassen. Irgendwie haben wir uns dann still und heimlich vorbeigeschlichen. Wir haben von Spiel zu Spiel gedacht und uns in einen Lauf gespielt“, analysiert der Coach.

Neben dem spielerischen Können gab vor allem die Mentalität den Ausschlag: „Dann kam auch noch die Moral dazu. Wir haben mit Können und auch etwas Glück einige Spiele nach Rückstand gedreht. In der Rückrunde nach Rückstand noch fünf Spiele gewonnen und eines unentschieden gespielt. Diese Einstellung hat uns dann am Ende ausgezeichnet, immer noch nachlegen zu können.“