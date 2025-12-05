 2025-12-03T05:51:34.672Z

Erste Männer wollen versöhnlichen Jahresabschluss 💙💛

„Zum letzten Pflichtspiel vor der Winterpause treffen unsere Ersten am Sonntag auf einen punktgleichen Gegner. Mit voller Energie und zwei möglichen Liga-Premieren wollen die Männer die Hinrunde versöhnlich abschließen.“

Zum letzten Pflichtspiel vor der Winterpause treten unsere ersten Männer am Sonntag um 16:30 Uhr an. Nach einer insgesamt eher wechselhaften Hinrunde, in der man sich im Tabellenmittelfeld einsortiert hat, soll zum Abschluss ein positives Ergebnis herausspringen. Die Gäste liegen punktgleich und haben die gleiche Ausgangslage – beide Teams möchten einen versöhnlichen Jahresabschluss erreichen. Auf Emporseite könnte es dabei noch zu zwei Liga-Premieren kommen: Florian Mann (vereinslos, zuvor Schöndorfer SV) sowie Lukas Niefer, der mit Zweitspielrecht aus dem Raum Stuttgart zur Verfügung steht, könnten erstmals in der Liga eingesetzt werden. Mit voller Energie und noch einmal maximalem Einsatz soll der letzte Eindruck des Jahres ein guter werden.

