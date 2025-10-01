Erste Krise für den neuen KFC Uerdingen

Als Dominik Burghard am Sonntagabend beim Gastspiel beim VfB Homberg zu Beginn der zweiten Halbzeit innerhalb von drei Minuten zwei gelbe Karten sah und folgerichtig das Feld verlassen musste, ahnten die Verantwortlichen des KFC Uerdingen bereits, dass es ein ganz schwieriges restliches Spiel werden dürfte. Womöglich ahnten sie auch schon, dass die Uerdinger am Ende des Tages als Verlierer den Platz verlassen würden. Aber mit dem, was der KFC in den verbleibenden knapp 40 Minuten erlebte, damit dürften sie nicht gerechnet haben.

Entsprechend bedient war Trainer Julian Stöhr nach den 90 Minuten. „Man kann hier verlieren“, sagte er nach dem Spiel. „Aber nicht auf diese Art und Weise.“ Damit spielte Stöhr auch auf den letzten Treffer des Tages zum 4:0 an, als der KFC nach einer eigenen Ecke mustergültig ausgekontert wurde. Ein Verhalten, das in der Oberliga so von jedem Gegner bestraft wird. Seine Spieler hätten zu oft die falschen Entscheidungen getroffen und Dinge, die vorher klar angesprochen wurden, dann doch nicht umgesetzt.

Es war ein umkämpftes Spiel, in dem zu diesem Zeitpunkt noch keine Tore gefallen waren – aber auf beiden Seiten hätten fallen können, wenn nicht gar müssen. Auch wenn Homberg mehr Chancen hatte, wäre eine Führung für den KFC durchaus möglich gewesen. Denn die größte Chance hatte Mohamed Benslaiman Benktib, dessen Schuss vom Innenpfosten wieder ins Feld sprang. Am Ende spielte der VfB die Überzahl aber gnadenlos aus und schoss den KFC mit 4:0 nach Hause.

Eine sportliche Krise

Der neu formierte KFC Uerdingen steckt nun mitten in seiner ersten Krise. Während bei der ersten Niederlage in Büderich von einem Totalausfall gesprochen werden muss, waren es zuletzt anderthalb ordentliche Auftritte gegen Essen und in der ersten Halbzeit in Homberg, in denen der KFC aber das vermissen ließ, was in der Vorbereitung noch so wunderbar funktioniert hatte: das Toreschießen. Die Chancen dazu waren freilich da, gegen den ETB hätte Uerdingen gewinnen können, gegen Homberg führen können. Am Ende stehen jedoch zwei Niederlagen zu Buche. Die Chancenverwertung war schon in der Vorbereitung oft ausbaufähig, doch in diesen Tagen wird sie zum Problem. Denn aktuell gelingt es den Uerdingern nicht, die Spiele dennoch siegreich zu gestalten. So muss sich der Verein in der Tabelle eher nach unten als nach oben orientieren.

Die nun anstehenden Wochen sind für den neu formierten KFC Uerdingen eine Bewährungsprobe. Die „Freunde und Förderer des KFC Uerdingen“ müssen nun zeigen, dass die von ihnen propagierten Begriffe Demut und nachhaltiger Erfolg mehr sind als nur Worthülsen. Das bedeutet, dass Julian Stöhr und sein Trainerteam weiter, sofern das bei einem Verein wie dem KFC Uerdingen möglich ist, in Ruhe arbeiten können und sich aus der in Teilen spielerischen, aber mehr noch Ergebniskrise, herauskämpfen.

Wer führt das Team?

Apropos kämpfen, das müssen sich die Spieler zu Herzen nehmen. Denn sonst verspielen sie das wichtigste, das der Verein zu bieten hat – und das, was ihn von anderen Teams in der Oberliga Niederrhein abhebt: den Kredit bei den treuen Fans. Die nach Duisburg mitgereisten Fans lieferten über 90 Minuten ab – im Gegensatz zu den Spielern. Während der Support eher lauter wurde im Verlauf der zweiten Halbzeit, gingen auf dem Platz nach dem 0:2 die Köpfe nach unten. Es schien, als wollte kein Spieler vorangehen, Verantwortung übernehmen. Es fehlte an Führungsspielern. Das ist mit Sicherheit in Teilen dem jungen Kader geschuldet, muss sich im Laufe der Saison aber ändern, denn es wird noch weitere knifflige Aufgaben geben.

Zurück nach Homberg: Während die VfB-Spieler mit ihren Anhängern zum Lied „So ein Tag, so wunderschön wie heute“ feierten, standen die KFC-Spieler auf der der anderen Seite wie begossene Pudel vor dem Gästeblock. Die Fans fanden trotz des Ergebnisses scheinbar aufbauende Worte. Und wenn die Leistung in den kommenden Wochen wieder besser wird als in den letzten 40 Minuten in Homberg, dann werden sie die Mannschaft auch weiter mit vollem Einsatz unterstützen.