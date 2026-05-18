Erste Kleckse für Wegberg-Beecks bislang weiße Heimweste 2026

In der Regel spielt der FC Wegberg-Beeck daheim in der ersten Halbzeit auf das Tor zum Grenzlandring hin. Exakt vor diesem Tor spielte sich gegen Bergisch Gladbach-Bezwinger SSV Merten vor dem Seitenwechsel auch der Großteil der kribbeligen Szenen ab – nur: Diesmal spielte der Gast zunächst auf dieses Tor. Der SSV begann im Stile einer Heimmannschaft, attackierte Beeck sehr früh, schaltete schnell um, war zunächst klar die aktivere Mannschaft, verpasste es da aber, mehr als nur das 1:0 zu erzielen. Das 1:1 zur Pause war für die Platzherren daher glücklich. Nach dem Seitenwechsel sahen die gut 100 Zuschauer ein ganz anderes Spiel, am Ende trennten sich die Kontrahenten 2:2 – was auch aus Sicht der beiden Trainer in Ordnung ging. „Das Remis ist gerecht“, urteilten unisono Beecks Coach Mark Zeh und Mertens Bünyamin Kilic.
Letzterer haderte freilich mit einigem Recht mit der Chancenverwertung in Hälfte eins: „Da hätten wir einfach das 2:0 nachlegen müssen.“ Bereits in der fünften Minute rettete Beecks Keeper Yannik Hasenbein per Fußabwehr gegen Hamza Salman, den Zeh mit diesen Worten adelte: „Der ist so gut, dass er in dieser Liga eigentlich nichts zu suchen hat. So hat der bestimmt allein zehn Fouls gezogen. Und auch Michael Okoroafor gehört für mich zu den Top drei der Liga.“
Letzterer hatte Mertens Chance Nummer zwei (13.), ehe er aus eigentlich keiner Möglichkeit die verdiente Gästeführung machte: Okoroafor überraschte mit einer perfekten Bogenlampe aus der eigenen Hälfte den weit vor seinem Tor postierten Hasenbein – der Ball senkte sich genau unter die Latte (22.). „Hase, weitermachen!“, munterte Beecks Torwart-Trainer Dirk Meier seinen Keeper umgehend auf. Der reagierte bei Mertens bester Chance für ein zweites Tor auch prächtig, erneut war Okoroafor der Absender (34.). Kurz darauf flog noch ein wuchtiger Weitschuss von Sangyoon Woo nur knapp an Beecks Gehäuse vorbei (38.).
Umgekehrt schossen die Kleeblätter bis zur 45. Minute kein einziges Mal erwähnenswert aufs Tor, doch dann schallte doch der Beecker Torjingle durchs Waldstadion: Als Merten einen Ball nicht sauber geklärt bekam, traf Timo Braun von der Strafraumgrenze wuchtig ins lange Eck zum zu diesem Zeitpunkt überraschenden Ausgleich. Auf der Anzeigentafel war dies indes nicht zu sehen – die war außer Betrieb.
Wesentlich ausgeglichener verlief die zweite Halbzeit. Beide Teams scheuten in der gutklassigen Partie da das letzte Risiko, nachdem sie jeweils per Standard früh ein Tor erzielt hatten. Zunächst brachte Samir Malaab mit einem perfekt getretenen direkten Freistoß den Gast erneut in Front (59.). Marc Kleefisch egalisierte fast umgehend: Eine sehr weitgezogene Braun-Ecke köpfte Beecks Kapitän Nils Hühne zurück in die Mitte, Kleefisch reagierte am schnellsten – sein 21. Saisontreffer (64.). Für Kilic war der Treffer indes irregulär. „Bei Brauns Ecke war der Ball schon eindeutig im Aus“, monierte der SSV-Coach.
Danach passierte in beiden Strafräumen nicht mehr viel. Nach fünf Siegen bekam Beecks bis dahin blütenweiße Heimweste 2026 damit die ersten Kleckse. „Merten steht nicht umsonst da oben. Das war eine auch taktisch auf hohem Niveau stehende Begegnung – sowohl mit als auch gegen den Ball. Merten war in der Rückrunde sicherlich der bislang stärkste Heimgegner. Umso mehr freut es mich, dass wir zweimal nach einem Rückstand zurückgekommen sind“, meinte Zeh.
Mertens Überlegenheit in Hälfte eins erkannte FC-Kapitän Hühne neidlos an: „Da war der SSV wirklich überlegen. Das ist aber auch einfach eine spielstarke Mannschaft. Da haben wir zwei, drei Mal Glück gehabt.“ Und zu seinem Assist zum 2:2 merkte er an: „Wir haben zuletzt intensiv Standards trainiert. Und wie schon beim 3:1 gegen Vichttal hat sich das auch heute wieder ausgezahlt.“
Sein Abwehr-Nebenmann Paul Daniels befand: „Das war ein Spiel auf hohem Niveau, das Körner gekostet hat. Der Freistoß zum 1:2 war einfach perfekt getreten, den konnte Yannik nicht halten.“ Seine eigene Zukunft sei weiterhin offen. „Ich habe mich noch nicht entschieden, was ich in der nächsten Saison mache“, erklärte Daniels auf Nachfrage.
Zeh lenkte derweil den Blick schon mal auf das nächste Spiel: „Pfingstmontag treten wir bei der SpVg. Frechen an. Das wird so eine Art Endspiel um Platz sechs, den wir unbedingt erreichen wollen. Daher wollen wir dort auch unbedingt gewinnen.“ Weil Frechen bei Spitzenreiter Bergisch Gladbach 1:4 verlor, zog Beeck wegen des besseren Torverhältnisses an der SpVg vorbei und steht nun wieder selbst auf Rang sechs.
Beim Unterfangen, den zu verteidigen, kann Hühne aber nicht mitwirken: Nachdem er lange nicht mehr verwarnt worden war, sah der Abwehrchef in der Nachspielzeit wegen eines taktischen Fouls noch seine fünfte Gelbe Karte und ist damit in Frechen gesperrt. „Ist ja wirklich lange gut gegangen. Denn die vierte Gelbe hatte ich mir bereits in der Hinrunde in Bergisch Gladbach eingehandelt – und das ist lange her“, sagte Hühne schmunzelnd.