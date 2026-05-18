Erste Kleckse für Wegberg-Beecks bislang weiße Heimweste 2026

Zeh lenkte derweil den Blick schon mal auf das nächste Spiel: „Pfingstmontag treten wir bei der SpVg. Frechen an. Das wird so eine Art Endspiel um Platz sechs, den wir unbedingt erreichen wollen. Daher wollen wir dort auch unbedingt gewinnen.“ Weil Frechen bei Spitzenreiter Bergisch Gladbach 1:4 verlor, zog Beeck wegen des besseren Torverhältnisses an der SpVg vorbei und steht nun wieder selbst auf Rang sechs.

Beim Unterfangen, den zu verteidigen, kann Hühne aber nicht mitwirken: Nachdem er lange nicht mehr verwarnt worden war, sah der Abwehrchef in der Nachspielzeit wegen eines taktischen Fouls noch seine fünfte Gelbe Karte und ist damit in Frechen gesperrt. „Ist ja wirklich lange gut gegangen. Denn die vierte Gelbe hatte ich mir bereits in der Hinrunde in Bergisch Gladbach eingehandelt – und das ist lange her“, sagte Hühne schmunzelnd.