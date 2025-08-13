Erste Herren sagt DANKE an Malermeister Sebastian Göcke

Als kleines Dankeschön überreichte Beter Berning im Namen der Mannschaft ein Präsent. Mario Humbert betonte nochmal deutlich: „Es ist nicht selbstverständlich, auf so eine treue und langjährige Partnerschaft im Sponsoring zurückgreifen zu können. Natürlich ist das nicht selbstverständlich. Das wissen wir sehr zu schätzen!“

Unsere 1. Herrenmannschaft darf sich erneut über einen brandneuen Trikotsatz freuen - gesponsert vom Malermeister Sebastian Göcke! Bereits in den vergangenen Jahren hat uns der Malerfachbetrieb immer wieder großzügig unterstützt.

Nun freuen wir uns schon sehr auf die kommenden Bezirksligaspiele im neuen Dress!

FuPa.net macht den Amateurfußball attraktiver, weil es dem oft unterschätzten Herzstück des Fußballs – den Amateurvereinen – eine große Bühne bietet. Durch Liveticker, Statistiken, Spielerprofile, Bilder und Spielberichte werden Leistungen sichtbar gemacht, die sonst kaum Aufmerksamkeit bekommen. Spieler, Trainer und Fans finden sich in einer aktiven Community wieder, in der jedes Tor zählt und jede Geschichte erzählt wird. Vereine stärken damit ihre Außenwirkung, gewinnen neue Zuschauer und binden Nachwuchs und Ehrenamtliche enger an sich. FuPa verleiht dem Amateurfußball die Wertschätzung, die er verdient – regional, authentisch und nah an den Menschen.

