Erste Heimpleite für Stäfa, Lucky Punch in Seen und Veltheim baut aus

Christen dreht Partie im Alleingang

Bisher ist die Bilanz des FC Stäfa auf heimischem Rasen makellos. Vor der Partie gegen den FC Gossau ZH steht der FCS noch ohne Niederlage da. Zur Rückrunde stehen allerdings auch bereits vier Niederlagen zu Buche. Trotzdem spielt Stäfa nach wie vor um den Aufstieg mit. Ein Sieg gegen Gossau würde helfen den Anschluss nicht zu verlieren. Die Gäste ebenso mit einer Schwächephase in die Rückrunde gestartet und mittlerweile nur noch sieben Punkte über dem Strich. Gossau braucht dringend Punkte und Erfolgserlebnisse.



In der ersten Hälfte legte das Heimteam vor. Basil Kelterborn besorgte die Führung, die bis zur Pause hielt. Gossau musste im zweiten Abschnitt reagieren und wer anders als der Toptorjäger der Liga war dazu in der Lage. Riley Christen egalisierte die Partie in der 65. Minute. Zehn Minuten später kam es noch besser für die Gäste. Christen doppelte nach und stellte auf 1:2. Als Yves Kündig in der 82. Minute auf 1:3 erhöhte rückte die erste Heimniederlage der Stäfner bedrohlich näher.

Gossau brachte die Führung sicher über die Zeit und gewinnt als erste Mannschaft in dieser Saison in Stäfa. Der FCG verschafft sich mit dem Erfolg entsprechende Luft im Mittelfeld der Liga und blickt zur oberen Tabellenhälfte. Stäfa bleibt der beste Aufsteiger, ist aber im Aufstiegsrennen zurückgebunden worden.



Last-Minute-Treffer rettet Seen

Strichkampf in Seen. Vor der Partie trennten die beiden Teams noch sechs Punkte. Der FC Phönix Seen mit 24 Zählern auf dem 10. Zwischenrang über der Linie. Die Gäste des FC Embrach mit 18 Punkten unter dem Strich auf dem 12. Rang. Embrach hatte die Möglichkeit mit einem Auswärtserfolg zu Seen und Glattbrugg aufzuschliessen. Damit wäre der Strichkampf fünf Runden vor Schluss noch einmal so richtig lanciert.



Das Heimteam hatte aber etwas dagegen und ging bereits in der 3. Minute in Führung. Francesco Cirillo verwertete einen Eckball per Kopf und sorgte für ein zwischenzeitliches Neun-Punkte-Polster auf Embrach. Die Gäste reagierten kurz vor Ende der ersten Hälfe. Ruben Paradiso verwertete einen direkten Freistoss zum Ausgleich. Mit 1:1 ging es in die Kabinen.



Es entwickelte sich eine attraktive Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Jeder Treffer würde eine Mannschaft ihrem Ziel näherbringen. Die beste Möglichkeit zu Beginn der zweiten Hälfte bot sich Embrachs Sandro Huber, als dieser allein aufs Tor ziehend, den Ball knapp am Pfosten vorbei schob. In der 77. Minute machte es Mischa Riesen besser und drehte die Partie zu Gunsten der Gäste. Embrach hielt die Führung bis zur 90. Minute. Der Schiedsrichter zeigte vier Minuten Nachspielzeit an. Würden die Gäste den knappen Vorsprung über die Zeit bringen oder gelänge dem Heimteam der Lucky Punch? Letzteres. Tobias Von Arx erzielte in der 92. Minute den viel umjubelten Ausgleichstreffer.