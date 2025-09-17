– Foto: TSV Immenhausen

Erste Heimniederlage gegen den neuen Tabellenführer Verlinkte Inhalte KOL Hof-Wolf Immenhausen SG Diemeltal

Unsere erste Mannschaft hat im Heimspiel gegen die SG Diemeltal knapp, aber am Ende nicht unverdient mit 2:3 verloren. Vor allem erneut einfache Ballverluste im Mittelfeld kosteten die TSV wichtige Punkte.

Die Partie begann ausgeglichen. Beide Mannschaften standen zunächst defensiv kompakt, sodass es in den ersten Minuten keine klaren Torchancen gab. Die erste nennenswerte Offensivaktion brachte dann gleich die Führung für die Gäste: Nach einem Ballverlust im Mittelfeld spielte Bromm einen präzisen Ball über die Abwehr, Wehrmann startete durch und schob ins lange Eck zum 0:1 ein (14.).

Immenhausen zeigte sich danach bemüht und war die aktivere Mannschaft, doch gegen die gut organisierte Defensive der SG tat man sich schwer, klare Abschlüsse zu finden. Diemeltal hingegen kam kurz vor der Pause besser auf und hatte in dieser Phase die besseren Chancen. So ging es mit einem knappen Rückstand in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel erhöhte die SG schnell: Eine Ecke fand Denecke, der zu viel Platz hatte und per Kopf auf 0:2 stellte (55.). Doch die TSV antwortete prompt: Der eingewechselte Cassatt legte quer zu Sedmera, der aus rund 30 Metern einfach abzog und den Ball traumhaft in den Winkel setzte – 1:2 (63.). Ein echtes Sonntagsschuss-Tor, das wieder Hoffnung aufkeimen ließ.