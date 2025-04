Erste Heimniederlage für SC Weßling – TSV Gilching-Argelsried II macht Boden gut

Anstatt mit einem klaren Erfolg die Tabellenführung wieder zurückzuerobern, musste sich der SC Weßling am Samstag überraschend geschlagen geben und kassierte die erste Heimniederlage der Saison. „Das spielfreie Wochenende hat uns irgendwie nicht gutgetan“, resümierte SCW-Coach Milan Lapuh. Zuvor hatten seine Fußballer alle vier Partien des neuen Jahres gewonnen. Diesmal hakte es vor allem in der Offensive. „Wir konnten uns nur wenige klare Chancen erspielen“, bedauerte Lapuh. Er wechselte deshalb zur Pause zweimal, brachte den schnellen Thomas Kronthaler und den erfahrenen Benedikt Wunderl ins Spiel. „Das hat uns auch gutgetan“, sagte Lapuh. Allein der erlösende Führungstreffer wollte nicht gelingen. Die beste Möglichkeit vergab Kronthaler, der bei seinem Alleingang auf das Landsberger Tor am Keeper scheiterte. „Dann musst du halt das 0:0 mitnehmen“, sagte Lapuh. Zwar verteidigten seine Fußballer lange gut, doch am Ende ließen sie zwei unnötige Standardsituationen zu. Beim ersten Versuch blieb der Jahn noch in der Mauer hängen. Die zweite Freistoßflanke fand den Kopf von Maarten Hasselberg. „Perfekt geschlagen“, kommentierte Lapuh. Der SCW wollte die bittere Niederlage nicht akzeptieren, doch auch Jonas Koller verfehlte das Tor. Zuvor hatte Hasselberg eine Zeitstrafe wegen eines Foulspiels an Kronthaler kassiert. „Natürlich war die Enttäuschung groß, aber die werden wir schnell abhaken. Am Ostermontag geht es dann in Hohenfurch weiter“, sagte Lapuh. Es war erst die zweite Saisonniederlage für die in dieser Runde so furios auftrumpfenden Weßlinger.

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge hat der MTV Dießen einen bitteren Rückschlag erlitten. „Noch war es keine Serie, wir hätten eine daraus machen können“, sagte der enttäuschte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach der 1:3-Niederlage beim TSV 1882 Landsberg II. Er betonte: „Die Niederlage ist sehr bitter, wegen der Tabelle, wegen des direkten Vergleichs, und weil sie vermeidbar war.“ Die Gastgeber haben nun zwei Punkte mehr als Dießen, wenn auch bei einem mehr absolvierten Spiel. Der bereits zuletzt gegen Oberalting doppelt erfolgreiche Ropers schoss die Gäste nach 14 Minuten in Führung, diesmal nicht per Freistoß, sondern von der Eckfahne. „Die Ecke war aber abgefälscht, es war für mich eher ein Eigentor“, sagte Ropers. In der Folge verpassten es die Gäste, die Führung auszubauen. „Wir haben zwei Riesenchancen, die wir leider nicht nutzen“, so der MTV-Spielertrainer. Dennoch betonte er, es habe nicht nur an der Chancenverwertung gelegen. „Auch ein 1:0 kann ja mal zum Sieg reichen.“ Das tat es diesmal aber nicht, da sich die Dießener zu viele Ballverluste leisteten, die das junge Landsberger Team immer wieder zu Kontern nutzte. „Die sollte man nicht ins Laufen kommen lassen“, haderte Ropers. Johannes Oppenrieder traf in der 37. Minute zum 1:1-Ausgleich. Noch vor dem Halbzeitpfiff vergab Dießen eine weitere gute Möglichkeit, wieder in Führung zu gehen. In der Schlussphase traf Benedikt Oppenrieder mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumkante zum 2:1 für die Heimmannschaft, und gegen die am Ende sehr offensiv agierenden Dießener setzte Luca Dollinger kurz vor dem Abpfiff nach einem weiteren Konter den Schlusspunkt.

TSV Gilching-A. II – SV Hohenfurch ⇥2:0 (1:0) Tore: 1:0 Moosbrugger (8.), 2:0 Gottwald (43.)

Der TSV Gilching-Argelsried II ist wieder zurück im Geschäft. Die abstiegsbedrohten Gilchinger geben nach den bitteren Wochen mit mehreren Niederlagen (einer davon am Grünen Tisch) im Moment die richtige Antwort. Eine Woche nach dem 2:1-Sieg bei der FT Jahn Landsberg feierte der TSV am Sonntag erneut einen Erfolg, diesmal gegen einen direkten Konkurrenten im Rennen um den Klassenerhalt. „Der Sieg war immens wichtig. Wir waren von vornherein auf der Höhe und haben den Abstiegskampf angenommen“, sagte TSV-Spielertrainer Tobias Hänschke nach dem 2:0-Heimsieg gegen den SV Hohenfurch. Dank des zweiten Dreiers in Folge verließen die Gilchinger die direkten Abstiegsränge, schoben sich in der Tabelle am TSV Oberalting-Seefeld vorbei und sind nun zudem punktgleich mit Hohenfurch. Auf dem schwer zu bespielenden Gilchinger Rasenplatz taten sich die Hausherren spielerisch etwas schwer, kamen aber mit anderen Mitteln zum Erfolg. Nach acht Minuten segelte eine Flanke in den Strafraum der Gäste, und deren Torwart traf nicht den Ball, sondern TSV-Angreifer Maximilian Michl. Zwar gab es keinen Strafstoß, Sebastian Moosbrugger schaltete aber schnell und hob den Ball über den herausgeeilten Keeper hinweg ins Tor. Kurz vor der Halbzeitpause fiel nach einem ähnlichen Rezept das 2:0: Maximilian Michl verlängerte einen Eckstoß per Kopf, und Alexander Gottwald drückte den Ball über die Linie. Nach dem Seitenwechsel agierten die Gilchinger etwas zu kompliziert und ließen Hohenfurch etwas mehr ins Spiel kommen, Torwart Tobias Höllrich musste aber nur einmal sein Können zeigen. Nun warten auf Gilching die Top-Teams TSV Geiselbullach und SC Weßling.

TSV Altenstadt – TSV Oberalting-S. ⇥2:0 (1:0) Tore: 1:0 Graun (16./FE), 1:1 Schmitt (77.)

Der TSV Oberalting-Seefeld ist gut aus der Winterpause gekommen, durchlebt nun aber eine schwierige Phase. Nach der 0:2-Pleite beim MTV Dießen verloren die Seefelder am Sonntag auch beim TSV Altenstadt mit 0:2. Das Spiel stand von Beginn an unter keinem guten Stern, musste Oberaltings Trainer Manuel Feicht doch neben weiteren Ausfällen kurzfristig noch zwei Spieler ersetzen. Zu allem Überfluss ging dem ersten Gegentor auch noch eine aus Oberaltinger Sicht klare Fehlentscheidung voraus. „Leander Kraus hat eindeutig den Ball gespielt, es hätte Eckball geben müssen“, haderte der TSV-Trainer. Stattdessen gab es Strafstoß, und Altenstadt ging nach gut einer Viertelstunde durch Tobias Graun in Führung. In der Folge versuchten die Gäste alles, kamen aber nicht gefährlich genug vors Tor. „Die Jungs haben eine starke kämpferische Leistung gezeigt, aber leider waren wir wieder nicht zwingend genug“, so Feicht. In der Schlussphase wurde Oberalting nach eigenem Eckball ausgekontert und fing sich noch ein zweites Gegentor. Damit sind die Altinger auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht und könnten am spielfreien Osterwochenende noch weiter ins Hintertreffen geraten. „Wir werden jetzt versuchen, den Kopf freizubekommen und gut zu trainieren. Dann legen wir alles in die letzten sechs Spiele rein“, kündigt Feicht an.